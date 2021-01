Varíme s Korzárom: Hubový čír, vegetariánska kapustnica, zelerovo-jablkový šalát

Novoročné bezmäsité inšpirácie.

4. jan 2021 o 0:00 Anna Novotná

Článok pokračuje pod video reklamou

Vegetariánska kapustnica

Potrebujeme: 1 kg kyslej kapusty, 2 balíčky údeného tofu, olej, kyslú smotanu, rascu, soľ, mleté čierne korenie, bobkový list, sušené huby

Postup: Kapustu dáme variť do vody, pridáme rascu, bobkový list a čierne korenie. Údené tofu nakrájame na kocky, opražíme na oleji a pridáme ho do kapustnice. Pridáme vopred namočené huby a povaríme. Keď je kapusta už hotová, zahustíme polievku smotanou, prípade potreby dosolíme a ešte krátko povaríme.

Hubový čír

Potrebujeme: hrsť sušených húb, hladkú múku (no výborná bude aj kukuričná múka), vodu, maslo, cibuľu, mleté čierne korenie, sladkú červenú papriku, mletú rascu a soľ

Postup: V menšom hrnci predvaríme huby. Keď sú hotové, scedíme ich a necháme odkvapkať. Na panvici zohrejeme maslo, orestujeme na ňom nakrájanú cibuľu a pridáme k nej prevarené huby. Osolíme ich, okoreníme a dobre orestujeme. Potom panvicu odložíme na teplé miesto.

Medzitým dáme do väčšieho hrnca variť vodu so soľou a keď začne vrieť, pomaly do nej vsypeme kukuričnú múku a uvaríme primerane hustú kašu.

Čír rozdelíme na jednotlivé taniere, urobíme v ňom jamky a do nich rozdelíme restované huby. Nakoniec všetko pokvapkáme roztopeným maslom.

Zelerovo-jablkový šalát

Potrebujeme: zeler, jablká, cibuľu, olej, cukor, ocot a soľ

Postup: Ošúpanú a umytú buľvu zeleru rozpolíme a dáme variť do takého množstva vody, aby ho tesne zakryla. Keď je mäkký, môžeme ho nakrájať na tenké pásky, alebo ho postrúhame na hrubšom strúhadle.

Pridáme nadrobno pokrájanú cibuľu, olej a nálev z vody, cukru a soli.

Dve – tri jablká očistíme, nastrúhame ich na hrubom strúhadle a primiešame do šalátu. Necháme chvíľu postáť a môžeme jesť.