Varíme s Korzárom kel: V polievke, šaláte, na pizzi aj ako pesto

Tipy na zdravé zimné jedlá.

3. jan 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Polievka na imunitu a dobrý pocit

Potrebujeme: 1 PL olivového oleja, 3 strúčiky cesnaku, 2 cibule, 6 veľkých mrkiev, 6 stoniek zeleru, jedno- až dvojcentimetrový kúsok čerstvého zázvoru alebo 1/4 ČL mletého sušeného zázvoru, 1 ČL kurkumy, 1/2 ČL morskej soli a 1/4 ČL mletého čierneho korenia (alebo podľa chuti), 6 - 8 š vývaru (kuracieho, zeleninového alebo z kostí), 2 - 3 š nasekaných kelových lístkov alebo špenátu, 2 PL citróna

Postup: Cesnak a cibuľu nakrájame najemno, mrkvu a stonkový zeler na menšie kúsky. V liatinovom hrnci zohrejeme olej, na ktorý vhodíme cesnak a restujeme ho asi minútu. Pridáme cibuľu, mrkvu, zeler a postrúhaný zázvor a necháme restovať asi 7 až 10 minút, kým zelenina nebude mäkká. Teraz zmes dochutíme kurkumou, soľou a čiernym korením. Pomiešame a vlejeme vývar. Polievku privedieme k varu, plameň znížime na minimum a necháme variť asi 25 minút. Pred vypnutím ešte zamiešame kel alebo špenát, necháme prevrieť 5 minút a odstavíme. Na záver dochutíme citrónovou šťavou a v prípade potreby aj soľou a korením. Podávať môžeme samostatne, s ryžou alebo cestovinami.

Detoxikačný šalát s pomarančovým vinaigrette dresingom

Potrebujeme: 2 stredne veľké bataty, nakrájané na kocky, 1 PL olivového oleja, štipka soli a mletého čierneho korenia

Na dresing: 1/4 š pomarančovej šťavy, 1 PL dijonskej horčice, 2 ČL balzamikového octu, 2 ČL javorového sirupu, 1 ČL chia semiačok, 4 š kelových lístkov, 2 š postrúhaného ružičkového kelu, 1/2 š tekvicových semiačok, 1/2 š sušených brusníc

Postup: Kelové listy vymasírujeme olejom, aby zmäkli, a nasekáme ich na menšie kúsky. Rúru predhrejeme na 200 stupňov. Bataty pokvapkáme olejom, osolíme, okoreníme a rozprestrieme na plech na pečenie. Takto pripravené ich dáme do rúry asi na 30 minút, alebo kým nebudú mäkké. V polovici procesu ich môžeme premiešať. V miske si vymiešame dresing z pomarančovej šťavy, horčice, balzamikového octu a javorového sirupu. Pridáme do neho kel a lístky chvíľu masírujeme dresingom. Potom vhodíme bataty, premiešame a rozdelíme na porcie. Na záver na vrch doplníme zvyšné suroviny.

Celozrnná pizza s kelom a pestom

Potrebujeme: 1 š asi 40-stupňovej (veľmi teplej) vody, 1 PL medu alebo cukru, 1 PL extra panenského olivového oleja, 1 balík (asi 2,25 ČL) instantného droždia, 345 g celozrnnej múky, 1/4 š strúhaného parmezánu, 1 ČL soli

Na pesto: 3 š nahrubo nasekaných kelových listov bez stonky, 3/4 š pekanových alebo vlašských orechov, 2 PL citrónovej šťavy, 2 až 3 strúčiky cesnaku, mleté čierne korenie podľa chuti, 1/2 š olivového oleja

Na vrch: 2 š nastrúhanej mozzarelly, 1 š posekaných kelových listov, 1 ČL olivového oleja,

Postup: Rúru predhrejeme na 260 stupňov a mriežku dáme do hornej tretiny. V malej miske zmiešame vodu, droždie, med a olej a necháme odstáť 5 minút, za ten čas by sa mal aktivovať kvások. Do kuchynského robota dáme múku, soľ a parmezán a krátko premiešame. Kým stroj beží, pomaly vlejeme drožďovú zmes, po asi minúte miešania by sa mala vytvoriť hrudka cesta. Premiestnime si ho na pomúčenú dosku, vyhnetieme ho a rozdelíme na dve polovice, ktoré potom vyvaľkáme do rovnomerne tenkého kruhu. Cesto preložíme na plech na pizzu vyložený papierom na pečenie. Vonkajšie dva centimetre kruhu potrieme tenkou vrstvou olivového oleja.

Pesto vyrobíme tak, že si všetky suroviny okrem oleja zmixujeme v kuchynskom robote. Počas miešania pomaly prilievame olej. Stroj necháme bežať, kým nevznikne hladká konzistencia. Podľa chuti môžeme ešte osoliť, okoreniť alebo dochutiť citrónovou šťavou. Hotovým pestom potrieme cesto, naň nasypeme syr.

Do misky pridáme kelové lístky, 1 lyžičku oleja a štipku soli. Olej vmasírujeme do listov tak, aby na nich zostala rovnomerná tenká vrstva. Takto pripravený kel pridáme na vrch syra a celú pizzu vložíme do vyhriatej rúry. Pečieme, kým cesto nebude zlatisté a syr na vrchu bublať, čo by malo trvať asi 10 až 12 minút. Pokračujeme rovnako aj s druhou polovicou cesta.

Zdroj: lexiscleankitchen.com, thenutfreevegan.net, cookieandkate.com