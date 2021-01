Varíme s Korzárom zdravo: Islandská zeleninová polievka, cícerovo-batatová miska

Po sviatkoch si doprajte niečo ľahšie.

2. jan 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Islandská zeleninová polievka s ovsenými vločkami

Potrebujeme: 3 až 4 PL extra panenského olivového oleja, 1 malú žltú cibuľu, 1 stredne veľký pór, 3 až 4 strúčiky cesnaku, 10 hnedých šampiňónov, 3 až 4 stredne veľké mrkvy, 6 až 8 š vody alebo zeleninového vývaru, 2 stredne veľké zemiaky, 2 š ružičiek karfiolu, 1 stredný bobkový list, 1/4 š ovsených vločiek. 1 š najemno nasekaného kelu (voliteľné)

Postup: Cibuľu a cesnak nakrájame nadrobno, pór aj huby na tenké plátky, mrkvu a zemiaky na menšie kúsky. V hrnci si zahrejeme olivový olej, na ktorom si orestujeme cibuľu a pór dosklovita, čo by malo trvať 5 až 6 minút. Potom pridáme cesnak a huby a po asi dvoch minútach vhodíme mrkvu, ktorú orestujeme, aby trocha zmäkla. Celú zmes následne zalejeme šiestimi šálkami vody. Do hrnca ešte vhodíme zemiaky, karfiol a bobkový list. Všetko privedieme k varu, potom plameň stiahneme a necháme polievku variť asi dve hodiny. Po uplynutí času vmiešame vločky a kel a necháme variť ešte 10 až 15 minút. Nakoniec dochutíme soľou podľa potreby a podávame s čerstvo namletým čiernym korením.

Zimná cícerovo-batatová miska

Potrebujeme: 2 š batatov, 400 ml plechovku cíceru, 1 PL kokosového oleja, 1/2 ČL rasce, 1/4 ČL škorice, 1/8 ČL nového korenia. 2 š kelu, 2 PL tekvicových semiačok, 2 PL sušených brusníc, 1 PL olivového oleja, štipku soli a mletého čierneho korenia

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Bataty ošúpeme, pokrájame na kocky a rozprestrieme ich na plech. Cícer dáme na druhý plech. Na obe suroviny pridáme kokosový olej, bataty osolíme a okoreníme a cícer ochutíme zmesou rasce, škorice a nového korenia. Oba plechy vložíme do rúry a dáme piecť na 15 až 25 minút, alebo kým bataty nebudú mäkké. Hotové upečené suroviny zmiešame s kelom, tekvicovými semiačkami a sušeným brusnicami a na záver všetko pokvapkáme na vrch olivovým olejom.

Pikantná kakaová pohánková kaša

Potrebujeme: 1 š pohánkových krúp, 1 š vody, 1 š mandľového mlieka (alebo iné ľubovoľné), 1/4 š javorového sirupu, 1 PL kokosového oleja, 3 PL kakaa, 1/8 ČL kajenskej papriky, 1/2 ČL škorice, 1/4 ČL soli, horkú čokoládu a opekané pekanové orechy na vrch (ľubovoľné)

Postup: Pohánkové krúpy namočíme do studenej vody aspoň na jednu hodinu, prípadne aj na noc. Potom ju zlejeme a zmiešame v hrnci so šálkou vody, šálkou mlieka, javorovým sirupom, kakaom, kokosovým olejom, koreninami a soľou. Zmes privedieme za občasného miešania k varu a na malom plameni necháme variť asi 15 minút. Hotová pohánka by mala byť mäkká, ale stále pevná, kaša mierne tekutá. Hotovú ju prelejeme do misiek a dochutíme orechmi a kúskami čokolády.

