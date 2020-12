Varíme s Korzárom: Bravčové po poľsky, parené stehno, roládky plnené ryžou

Novoročné inšpirácie na tanieri.

1. jan 2021 o 0:00 Anna Novotná

V prvý deň nového roka naši predkovia dodržiavali viacero tradícií, ktoré im mali počas nasledujúcich mesiacov zabezpečiť zdravie a prospech. Vyhýbali sa hydine, aby im majetok nerozhrabala, nejedli ani ryby, aby im šťastie nedoplávalo. Naopak, dopriali si bravčové mäso, aby sa mali dobre ako prasiatka.

Bravčové po poľsky

Osoľ a nechaj variť pekný kus bravčového chudého mäsa. Potom urob trochu hnedej zápražky z lyžice masla a lyžice múky, rozrieď ju vývarom z toho mäsa, pridaj trochu octu, kúsok strúhanej citrónovej kôry, trochu nového korenia, tri drvené klinčeky, olúpané mandle, hrozienka, pol hrnčeka nastrúhaného perníka a nechaj to prevariť. Do tejto omáčky potom vlož domäkka uvarené a na väčšie kúsky pokrájané mäso. Nechaj ešte minútu povariť a nos na stôl.

Ruládka z bravčoviny

Rozklopané kúsky mäsa posolia a pretrú sa na masti upraženou cibuľkou, na každý kus položí sa za 1-2 lyžice varenej ryže, zakrúti a zaviaže sa nitkou a pečie sa v masti. Keď sú zapečené, podlejú sa polievkou alebo vodou a nechajú sa zakryté chvíľku dusiť. Pred poliatím môžu sa poprášiť múkou.

Parené bravčové stehno

Umyté stehno vyšpikovať cesnakom, zmiešať tlčené korenie so soľou a mäso ním ponatierať. Do nádoby dať pokrájanej slaniny, pridať cibule, mrkvy, petržlenu i celé korenie, vložiť do toho stehno, naliať za žajdlík (hrnček) octu a nechať zakryté upariť nažlto. Po upečení vybrať, masť scediť, trochu posypať múkou a podľa potreby doliať polievky, pridať trochu octu a nechať v tom stehno povariť.

Potom očistiť surové krumple, dať do nádoby, posoliť, dať na ne z odliatej masti a nechať zakryté upariť namäkko. Stehno pokrájať na kúsky, poklásť na misu, dookola dať krumple a omáčku cez sito precediť na mäso.

