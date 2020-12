Varíme s Korzárom: Burger s vínovou omáčkou, grinchov popcorn, košíčky s jahodami

Spestrite si domácu silvestrovskú párty maškrtami.

31. dec 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Cheeseburgery s omáčkou z vareného vína

Potrebujeme na omáčku 1 a 1/2 šálky (š) suchého alebo polosuchého červeného vína, 1/2 š sušených brusníc, 1/4 š sušených hrozienok, 1 PL medu, 1 ČL soli, 1/2 ČL škorice, 1/2 ČL mletého zázvoru, 9 klinčekov, 1/2 čili papričky bez semiačok, kôra z 1 pomaranča

Na cheeseburgery: 500 g mletého hovädzieho mäsa, 4 hamburgerové žemle, 1 veľký pomaranč bez kôry, 120 g vyzretého syra čedar, hrsť rukoly, soľ a mleté čierne korenie

Postup: Všetky suroviny na omáčku pridáme do malého hrnca a necháme variť asi 30 minút. Pomocou ponorného mixéra ju ešte môžeme vymiešať dohladka.

Pomaranč a syr nakrájame na tenké plátky. Mleté mäso rozdelíme na 4 časti, z ktorých vytvarujeme fašírky v priemere trocha väčšie ako žemle. Opečieme ich na panvici s trochou olivového oleja z jednej strany asi za štyri minúty, otočíme, pridáme plátok čedaru a pokračujeme v pečení druhej strany štyri až šesť minút. Žemle prekrojíme na polovicu, spodok potrieme omáčkou z vareného vína, pridáme mäso, umytú a osušenú rukolu a plátok pomaranča. Prikryjeme vrchnou časťou žemle a prepichneme veľkým špáradlom.

Grinchov popcorn

Potrebujeme: 10 šálok (š) pukancov, soľ, 3 PL masla, 3 a 1/2 š malých penových cukríkov, zelené potravinárske farbivo, červené lentilky

Postup: Pukance urobíme podľa návodu na obale. Ak sú neochutené, posolíme ich a dáme bokom. V menšom hrnci rozpustíme maslo, pridáme 3 šálky bielych penových cukríkov, počkáme, kým sa roztopia a vypneme sporák. Do vzniknutej zmesi vmiešame zelené potravinárske farbivo (alebo použijeme žlté s malým množstvom modrého). Zelenou polevou prelejeme pukance, pridáme zvyšnú polovicu šálky cukríkov a červené lentilky a podávame.

Kivi košíčky s jahodami

Potrebujeme na cesto: 200 g vanilkových sušienok, 6 PL roztopeného masla, 2 PL cukru

Na kivi plnku: 3 - 4 ks kivi, 1/2 šálku (š) cukru, 1,5 PL citrónovej šťavy, 3 vajíčka, 3 vaječné žĺtky, 6 PL masla nakrájaného na kocky, zelené potravinárske farbivo (voliteľné), jahody na ozdobu

Postup: Rúru predhrejeme na 190 stupňov. V kuchynskom robote rozmixujeme sušienky najemno, prilejeme roztopené maslo a cukor a premiešame. Vzniknutú hmotu natlačíme na dno a po stranách formičiek na košíčky a upečieme v rozohriatej rúre dozlatista, čo by malo trvať asi päť minút. Ak sa dno košíčkov nafúkne, opatrne ho zatlačíme späť lyžicou alebo pohárom.

Kivi olúpeme, najemno rozmixujeme a pomocou jemného sitka odstránime kôstky, ktoré dáme bokom. V hrnci s hrubším dnom zmiešame pyré s citrónovou šťavou a cukrom. Vajíčka vymiešame so žĺtkami a prilejeme do hrnca. Pridáme ešte maslo a varíme na stredne veľkom plameni, kým plnka nezhustne, čo by malo trvať asi 10 až 15 minút. Dávame však pozor, aby sme zmes nepriviedli k varu. Podľa preferencií môžeme pridať zelené potravinárske farbivo pre lepšiu farbu. Nakoniec plnku precedíme cez sitko, aby sme odstránili všetky hrudky, a rovnomerne do nej zamiešame odložené kôstky. Naplníme ňou pripravené košíčky, ktoré dáme zachladiť aspoň na jednu až dve hodiny. Pred podávaním ozdobíme vrch jahodou.