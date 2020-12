Varíme s Korzárom: Punč s orieškami, marinované mandarinky so zmrzlinou

Zásoby ovocia možno využiť nápadito.

28. dec 2020 o 0:00 Anna Novotná

Článok pokračuje pod video reklamou

Punč s ovocím a orieškami

Potrebujeme: 500 ml červeného vína, 300 ml vody, 2 vrecúška čierneho čaju, šťavu z polovice pomaranča, šťavu z polovice citróna, 200 ml rum, 100 g trstinového cukru, 4 ks celej škorice, 8 klinčekov, 2 pomaranče, 2 jablká, sušené brusnice, kešu oriešky

Postup: Vo väčšom hrnci necháme zovrieť vodu, dáme do nej čierny čaj, znížime plameň na najnižší stupeň a počkáme, kým sa poriadne vylúhuje. Vrecúška čaju potom vyberieme a pridáme cukor, klinčeky, škoricu, šťavu z pomaranča aj citróna a nakrájané ovocie a oriešky. Prilejeme víno, rum a všetko spolu premiešame. Necháme zohriať, ale zmes nesmie vrieť, aby nevyprchal alkohol. Poháre pred podávaním môžeme ozdobiť ovocím.

Marinované mandarínky so zmrzlinou

Potrebujeme: 200 ml šľahačkovej smotany, 100 ml mlieka, 2 vanilkové struky, 150 g trstinového cukru, 1 ČL mletého kardamonu, 1 tyčinku škorice, 2 hviezdičky badiánu, 100 ml medu, 5 mandarínok, 4 vaječné žĺtky, 60 g kryštálového cukru

Postup: Do hrnca dáme 500 ml vody s hnedým cukrom, kardamonom, badiánom, škoricou, medom a dužinou z jedného vanilkového struku. Zmes prevaríme a necháme ju vychladnúť. Potom z tejto marinády odoberieme 50 ml a na chvíľu toto odobraté množstvo tekutiny odložíme. Do väčšej časti marinády dáme očistené mesiačky mandarínok a odložíme ich na niekoľko hodín do chladničky.

Smotanu, mlieko, 50 ml mandarínkovej marinády a vnútro druhého vanilkového struku dáme do hrnca a necháme prevrieť a potom zmes ochladíme.

V miske ručným šľahačom vymiešame najskôr vaječné žĺtky s kryštálovým cukrom, potom k nim pridáme prevarenú a precedenú smotanovú zmes a všetko spolu vyšľaháme vo vodnom kúpeli po dobu 10 minút. Pripravenú zmrzlinu dáme do nádoby a necháme zmraziť v mrazničke. Podávame ju s chladenými marinovanými mandarínkami.

Ananásovo-mrkvové smoothie

Potrebujeme: 150 g ananásu, 75 g mrkvy, 30 g listového špenátu, 100 ml vody

Postup: Do mixéra dáme vodu so špenátom a mixujeme ho asi 30 sekúnd. Potom pridáme nakrájaný ananás aj mrkvu a rozmixujeme dohladka.

Ananás podporuje imunitný systém a obsahuje aj vlákninu dôležitú pre zdravé trávenie, čo sa po sviatočných jedlách veľmi hodí.