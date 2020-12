Varíme s Korzárom zo zvyškov: Fašírky z lososa, fazuľový šalát s rezňom

Spotrebujte aj posledné sviatočné kúsky.

27. dec 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Fašírky zo zvyškov lososa

Potrebujeme: 450 g studených kúskov lososa, 1 š strúhanky, 1 nasekanú červenú papriku, 1/2 malej bielej cibule, nakrájanej na menšie kúsky, 2 PL nasekanej petržlenovej vňate, 1 PL čili korenia, 1 PL sušeného cesnaku, 1 ČL soli, 1/8 ČL papriky, 1 vajíčko, 1 PL majonézy, 1 ČL pálivej omáčky tabasco, 3 PL olivového oleja

Postup: Lososa v miske pomocou lyžice rozbijeme na malé kúsky. Pridáme strúhanku, papriku, cibuľu, vňať, čili, sušený cesnak, soľ, vajíčko, majonézu, tabasco a 1 lyžicu olivového oleja. Všetko spolu premiešame tak, aby vznikla pevná spojitá hmota.

Z nej potom odoberieme kusy v objeme asi jednej tretiny šálky a vyformujeme guličky, z celej zmesi by ich malo vyjsť asi 10 až 12. Jemne ich pritlačíme, aby vznikol hrubý disk. Vo veľkej panvici zahrejeme lyžicu olivového oleja a pridáme fašírky. Opečieme ich z každej strany po dve až tri minúty, kým nezhnednú. Keď bude oleja málo, dolejeme poslednú lyžicu a pokračujeme, kým všetky fašírky nebudú hotové. Podávame samostatne, alebo s obľúbeným šalátom.

Poznámka: Pokiaľ máte doma papričky tabasco, pálivú omáčku si môžete pripraviť aj doma. Potrebovať budete 140 g tabasco papričiek, 1/4 ČL soli, 1 š kvalitného bieleho vínneho octu. Všetky suroviny dáme do malého hrnca a privedieme k varu. Plameň potom znížime a necháme mierne variť asi 15 minút. Keď zmes trocha vychladne, všetko rozmixujeme v kuchynskom robote dohladka. Omáčku precedíme cez sitko, zachytené kôstky vyhodíme a zvyšok môžeme okamžite použiť.

Fazuľkový šalát so zvyškami kuracieho rezňa

Potrebujeme na šalát: 450 g zelených fazuliek, semiačka z 1 granátového jablka, 2 š kúskov kuracieho rezňa

Na dresing: 3 PL arašidového masla, 4 PL octu, 1,5 PL sójovej omáčky, 1/4 ČL sušeného cesnaku, 1/2 ČL čili korenia, 2 PL vody, 1,5 PL cukru, 1 PL medu

Postup: Najprv si urobíme dresing. Arašidové maslo za občasného miešania zahrejeme v malom hrnci na nízkej teplote tak, aby sa rozpustilo. Pomaly po lyžiciach k nemu pridáme ocot, sójovú omáčku a vodu. Doplníme o sušený cesnak, čili korenie, cukor a med a všetko dobre zamiešame.

Zo zelených fazuliek odkrojíme konce, ak treba, a dáme ich do hrnca s vodou. Keď začne vrieť, scedíme ich a prepláchneme studenou vodou. Mali by byť chrumkavé. Kuracie mäso pokrájame na kocky a zmiešame spolu s fazuľkou a semiačkami z granátového jablka. Polejeme dresingom, premiešame a môžeme podávať.

Rýchle guľky zo zvyškov medovníkov

Potrebujeme: 1 š medovníkov, 1/2 balenia krémového syra, ako Philadelphia, ricotta alebo mascarpone, 1/2 š kakaa, 1/2 š práškového cukru, 1 ČL vanilkovej esencie

Postup: Medovníky rozmixujeme v kuchynskom robote nadrobno a presypeme do veľkej misky. Pridáme krémový syr izbovej teploty a dobre premiešame, a keď sa všetko spojí, rukou zmes vyhnetieme do hladkej gule. Mastnými rukami z asi 1,5 lyžice cesta potom vyformujeme malé guličky. Do dvoch misiek si vysypeme cukor a kakao a vzniknuté guľky obalíme v jednom, alebo v druhom prášku. Poukladáme ich na papier na pečenie a pred podávaním ich dáme zatuhnúť do mrazničky asi na päť minút.

