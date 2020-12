Varíme s Korzárom: Bobaľky s makom, opekance s bryndzou, pupáky s lekvárom

Skúste záhorácku či stredoslovenskú verziu vianočného jedla.

24. dec 2020 o 0:00 Anna Novotná

Článok pokračuje pod video reklamou

Východniarske bobaľky s makom

Potrebujeme: 500 g hladkej múky, 20 g droždia, štipku soli, vlažné mlieko podľa potreby, 20 g práškového cukru, 80 g pomletého maku, 50 g medu, 60 g práškového cukru a 80 g masla.

Postup: Z časti mlieka, cukru, soli, trochu múky a droždia pripravíme kvások, ktorý po vykysnutí pridáme do múky. Podľa potreby prilejeme mlieko a vypracujeme redšie cesto. Necháme ho vykysnúť, potom z neho na pomúčenej doske urobíme valčeky hrubé ako prst. Pokrájame z nich asi 2-centimetrové kúsky. Uložíme ich na dobre vymastený plech reznou plochou a upečieme. Upečené obaríme horúcou vodou (alebo mliekom), polejeme roztopeným maslom, roztopeným medom a posypeme pomletým makom a práškovým cukrom.

Stredoslovenské opekance s bryndzou

Potrebujeme: 200 g polohrubej múky, 200 g hladkej múky, 2 dcl mlieka, kr. cukor, droždie, soľ, bryndza, maslo

Postup: Z vlažného mlieka, cukru a droždia si pripravíme kvások. Zmiešame ho s múkou a štipkou soli a vypracujeme cesto, ktoré necháme na teplom mieste vykysnúť. Potom z cesta urobíme valčeky, ktoré rozkrájame na rovnomerné kúsky. Ukladáme ich na vymastený plech, necháme ešte chvíľu nakysnúť a upečieme v rúre. Zmiešame si v pomere 50 : 50 vodu a mlieko, „nálev“ osolíme a nasypeme doň opekance. Na najslabšej teplote ich necháme variť, kým začnú vrieť. Potom ich scedíme, namrvíme k nim bryndzu a polejeme maslom.

Záhorácke pupáky s lekvárom

Potrebujeme: 500 g hrubej múky, 1 dl mlieka, 2 dkg droždia, štipka soli, cukor, maslo, med, mak, slivkový lekvár

Postup: Najskôr si zarobíme kvások - do mlieka pridáme 2 lyžičky cukru aj droždie a necháme vykysnúť. Do preosiatej múky pridáme soľ, kvások a spracujeme pevné, tuhšie cesto, ktoré necháme kysnúť v teple asi hodinu. Potom z cesta urobíme šúľky, ktoré pokrájame na kúsky a v dlaniach vyformujeme malé pupáčiky. Poukladáme ich na vymastený plech a dáme upiecť do rozohriatej rúry. Hneď po upečení ich hádžeme hneď do vriacej vody alebo mlieka, vyberieme a dáme do nahriatej misky. Posypeme makom, osladíme medom, pokvapkáme roztopeným maslom a pridáme aj slivkový lekvár.