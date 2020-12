Varíme s Korzárom: Losos s omáčkou, treska z panvice, tuniak v pikantnej marináde

Na vianočnom stole nemusí byť len kapor.

22. dec 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Losos s brusnicovo-zázvorovou omáčkou

Potrebujeme: 4 asi 170 - 200 g filety lososa, 170 g čerstvých alebo mrazených brusníc, 1/2 šálky (š) bieleho cukru, 1/2 ČL citrónovej kôry, 1 PL vody, 1/4 š hnedého cukru, 1 PL dijonskej horčice, 1 PL červeného vínneho octu, 1 PL najemno nasekanej šalotky, 1/2 ČL čerstvého alebo 1/8 ČL sušeného tymianu, 1/2 ČL najemno nastrúhaného čerstvého zázvoru, štipka soli

Postup: Brusnice, biely cukor, citrónovú kôru a vodu dáme do hrnca a privedieme k varu. Necháme bublať asi 10 minút, kým brusnice nezmäknú. Pridáme aj zvyšné suroviny (okrem lososa), zamiešame a pokračujeme vo varení ešte asi 5 minút. Ak sa nám ešte zvýšili brusnice, zopár ich môžeme vhodiť do omáčky. Po minúte odstavíme a necháme vychladiť.

Ak lososa pečieme v rúre, predhrejeme si ju na 230 stupňov, rybu ochutíme, položíme do pekáča a dáme ju do rúry na 12 až 15 minút.

Lososa môžeme pripraviť aj na panvici. Zohrejeme si na nej asi 2 lyžice oleja a položíme rybu kožou smerom hore. Opekáme asi tri až štyri minúty z oboch strán, kým nebude na dotyk pevný. Podávame s brusnicovou omáčkou.

Tuniak v limetkovo-pikantnej marináde

Potrebujeme: 680 g tuniakových steakov, 2 PL limetkovej šťavy, 2 PL sójovej omáčky. 2 PL medu, 2 PL pikantnej omáčky, 2 ČL olivového oleja, 1/2 ČL kukuričného škrobu

Postup: Tuniaka umyjeme, kuchynskou utiektou osušíme a položíme ho na plech. V miske spolu zmiešame limetkovú šťavu, med, pikantnú omáčku a olivový olej. Vzniknutou marinádou polejeme vrch mäsa. Prikryjeme ho a dáme odležať do chladničky asi na dve hodiny. Medzitým si rozohrejeme gril alebo grilovaciu panvicu. Tuniaka vyberieme z marinády a grilujeme ho z každej strany asi 4 až 5 minút, alebo kým nie je na povrchu zľahka hnedý a jemne ružový vnútri v najhrubších častiach. Marinádu zlejeme do malého hrnca a privedieme k varu. Následne do nej pridáme kukuričný škrob rozmiešaný v lyžici vody a počkáme, kým marináda nezhustne. Tuniaka podávame preliateho pikantnou omáčkou.

Zdravá treska z jednej panvice

Potrebujeme: 1 kg filé z tresky, 3 PL olivového oleja, 60 ml vody, 3 strúčiky cesnaku, 10 odkôstkovaných čiernych olív, 1 stredne veľkú paradajku, 6 plátkov citróna, hrsť čerstvého koriandra, soľ a mleté čierne korenie

Postup: Cesnak nakrájame na hrubé kúsky, olivy prekrojíme na polovicu a paradajku na menšie kúsky. Filé z tresky položíme do veľkej panvice, osolíme a okoreníme. Pridáme vodu a olivovým olejom polejeme vrch ryby. Na tresku poukladáme zvyšné ingrediencie, panvicu zakryjeme a necháme variť 12 až 15 minút, kým mäso nebude hotové a na dne nezostane takmer žiadna tekutina. Zvädnutý koriander vyhodíme, posypeme čerstvými lístkami, prípadne aj petržlenovou vňaťou, a podávame.

