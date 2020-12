Varíme s Korzárom vianočné špeciality: kapor na modro, hrachovka so slivkami, kubo

Inšpirácie na sviatočné pochúťky.

21. dec 2020 o 0:00 Anna Novotná

Hrachová polievka so sušenými slivkami

Potrebujeme: 250 g žltého hrachu, 1,5 l vývaru, 100 g sušených sliviek, soľ, čierne mleté korenie, 2 strúčiky cesnaku, 1 cibuľu, lyžicu bravčovej masti

Postup: Na zohriatej masti opražíme dozlatista cibuľu, ktorú potom zalejeme vývarom a dáme do neho polovicu sušených sliviek aj premytý hrach a necháme ich rozvariť. Polievku je potrebné pravidelne miešať, rozvárajúci sa hrach má tendenciu prichytávať sa o dno. Keď sú slivky aj hrach rozvarené, všetko rozmixujeme a potom polievku prepasírujeme cez sitko. Do hladkej rozmixovanej polievky dáme zvyšok sliviek a necháme ich krátko povariť. Podľa potreby polievku doriedime vývarom alebo vodou, dochutíme soľou, korením a pretlačeným cesnakom a môžeme podávať.

Český vianočný Kubo

Potrebujeme: 500 g jačmenných krúp, 150 g sušených húb, 4-6 strúčikov cesnaku, sušenú majoránku, masť, cibuľu, soľ, čierne korenie

Postup: Krúpy opláchneme a uvaríme v osolenej vode domäkka. Na panvici roztopíme masť, orestujeme na nej nadrobno nakrájanú cibuľu, polovičné množstvo nakrájaného cesnaku a vopred namočené sušené huby. Všetko premiešame, prehrejeme a pridáme do krúp. Dochutíme zvyšným cesnakom, osolíme, okoreníme, pridáme majoránku a trochu masti. Premiešame a dáme do pekáča alebo zapekacej misy a upečieme v rúre pri teplote 180 stupňov asi 30 minút

Kapor na modro

Potrebujeme: aspoň kilového kapra, koreňovú zeleninu – 1 veľkú mrkvu, 1 petržlen, ¼ buľvy zeleru, 1 cibuľu, maslo, ocot, celé čierne korenie, nové korenie, bobkový list, soľ, citrón

Postup: Kapra pokrájame na porcie, vnútro pokvapkáeme citrónom a necháme postáť. Zatiaľ dáme do hrnca vodu, osolíme ju, pridáme trochu octu, na kolieska nakrájanú zeleninu aj cibuľu, niekoľko guličiek celého čierneho korenia aj nového korenia a aj asi tri bobkové listy. Necháme vrieť asi 10 minút a potom do vývaru vložíme kapra snažíme sa ho dať kožou hore. Necháme ho takto variť asi 7 minút, záleží to aj od hrúbky porcií. Pri takomto varení mäso zbelie, ale pri koži zostane sfarbené do modra. Potom kapra vyberieme z vody, naservírujeme na taniere alebo misu a pokvapkáme roztopeným maslom.