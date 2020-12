Varíme s Korzárom: Bylinkový šalát, horehronská vianočná polievka, zázvorový kapor

Vianočné menu môže mať rôzne podoby.

20. dec 2020 o 0:00 Anna Novotná, Daniela Marcinová

Horehronská vianočná polievka

Potrebujeme: 500 g údeného bravčového kolena, 100 g šošovice, 5-6 zemiakov, 1,5 dl mlieka, trochu hladkej múky, lyžicu bravčovej masti, kúsok slaniny, 2 strúčiky cesnaku, mletú červenú papriku, soľ, celé čierne korenie, bobkový list

Postup: Údené koleno povaríme vo vode spolu s bobkovým listom, celým čiernym korením až kým nebude mäkké. Potom ho vyberieme a do vývaru dáme umytú šošovicu. Uvaríme ju do polomäkka a potom k nej dáme zemiaky pokrájane na menšie kocky. Slaninu nakrájame na malé kúsky a opečieme ju v kastróle s trochou bravčovej masti. Pridáme k nej pretlačený cesnak, mletú červenú papriku, trochu múky a urobíme zápražku, ktorú zalejeme vlažným mliekom a vlejeme do polievky. Do hotovej polievky pridáme nakrájané uvarené koleno a dochutíme ešte soľou, čiernym mletým korením. Pri podávaní môžeme polievku doplniť opečenými dubákmi na masle.

Zázvorový kapor

Potrebujeme: kapra, prípadne inú obľúbenú rybu, 8 strúčikov cesnaku, soľ, sušený zázvor, polohrubú múku, olej, strúhanku, vajíčka

Postup: Rybu naporciujeme a zbavíme kože. Všetky kúsky potrieme pretlačeným cesnakom zmiešaným so soľou a necháme aspoň hodinu odležať prikryté v chladničke. Múku zmiešame asi s tromi lyžičkami zázvoru a obalíme v nej rybu. Potom nasleduje obaľovanie vo vajíčkach a v strúhanke. Vyprážame pomaly, na rozpálenom oleji, dozlatista

Bylinkový zemiakový šalát

Potrebujeme: 1 kg malých červených zemiakov so šupkou, 1 PL morskej soli, 1/4 šálky (š) olivového oleja, 1/3 š + 2PL petržlenovej vňate, 1/3 š + 2 PL nahrubo nakrájanej zelenej cibuľky, 2 PL citrónovej šťavy, 2 ČL horčice, 2 nahrubo nasekané strúčiky cesnaku, mleté čierne korenie, 3 nakrájané stopkové zelery

Postup: Zemiaky dobre poumývame a nakrájame na asi polcentimetrové kolieska. Zmiešame ich vo veľkom hrnci so soľou, podlejeme vodou a necháme variť asi 5 až 6 minút, alebo kým nebudú mäkké. Z vody odložíme štvrtinu šálky, zvyšok zlejeme a zemiaky preložíme do veľkej šalátovej misky. V kuchynskom robote zmiešame olivový olej, tretinu šálky petržlenovej vňate, tretinu šálky zelenej cibuľky, citrónovú šťavu, horčicu, cesnak a čierne korenie. Kým stroj beží, prilejeme odloženú vodu. Touto zmesou polejeme zemiaky, pomiešame a necháme ich takto odpočívať desať minút. Občas ich môžeme aj premiešať. Do misky potom pridáme zeler, zvyšné 2 lyžice zelenej cibuľky aj vňate, dochutíme soľou a čiernym korením, a podávame.