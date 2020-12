Varíme s Korzárom rybacie polievky: Lososová, kapria s hubami, zeleninovo-rybacia

Je súčasťou mnohých vianočných stolov.

18. dec 2020 o 0:00 Anna Novotná

Článok pokračuje pod video reklamou

Lososová polievka

Potrebujeme: odrezky a kúsky z lososa, ktoré zostali po príprave porcií ryby, 6 strúčikov cesnaku, ovsené vločky, 2 mrkvy, 2 petržleny, 1 dl vína, soľ, biele korenie, hrsť petržlenovej vňate

Postup: Kúsky lososa dáme do troch litrov osolenej vody a pomaly varíme asi pol hodiny spolu s očistenými strúčikmi cesnaku. Potom vývar precedíme, pridáme do neho nastrúhanú mrkvu a petržlen, trochu ovsených vločiek a časť mäsa. Druhú časť mäsa rozmixujeme a dáme do takmer hotovej polievky. Prilejeme biele víno, ešte asi 10 minút povaríme a dochutíme podľa potreby.

Kapria polievka s hubami

Potrebujeme: kapriu hlavu, mlieč, nové korenie, soľ, hrsť sušených húb, 1 cibuľu, 1 mrkvu, kúsok zeleru, 1 petržlen, maslo, hladkú múku, soľ, muškátový oriešok, majoránku, nasekanú petržlenovú vňať

Postup: Rybiu hlavu umyjeme a dáme variť do osolenej studenej vody s niekoľkými guľôčkami nového korenia. Huby namočíme a uvaríme ich zvlášť. Keď bude ryba asi po polhodine hotová, vyberieme ju a oberieme z nej mäso. Všetku zeleninu očistíme a nakrájame nadrobno. Na panvici zohrejeme maslo, osmažíme na ňom cibuľu, ku ktorej potom pridáme zeleninu. Orestujeme ju a potom spolu so scedenými hubami a očisteným mliečom pridáme do rybieho vývaru. Z masla a múky pripravíme svetlú zápražku a zahustíme ňou polievku. Necháme asi 20 minút povariť, nakoniec vložíme obraté mäso a polievku dochutíme soľou, muškátovým orechom, štipkou majoránky a petržlenovou vňaťou.

Zeleninovo-rybacia polievka

Potrebujeme: 1 kg rôznych sladkovodných rýb, 1 veľkú cibuľu, 2 mrkvy, kus zeleru, kalerábu a petržlen, lyžičku štipľavej papriky, soľ, 2 zelené papriky, 2 paradajky, petržlenovú vňať

Postup: Čerstvú rybu očistíme, vykostíme, hlavu, chvost a plutvy odrežeme. Zvyšok ryby pokrájame na väčšie kúsky, ktoré posolíme a necháme stáť. Hlavu, chvost a kosti dáme variť spolu s pokrájanou koreňovou zeleninou, cibuľou a soľou. Keď je zelenina mäkká, polievku precedíme, pridáme na rezance nakrájané papriky, olúpané a pokrájané rajčiaky, mletú červenú papriku a pripravené porcie ryby. Môžeme pridať aj ikry a mlieč a všetko spolu povaríme asi 20 minút. Nemiešame, aby sa kúsky