Pečieme s Korzárom: Mandľové venčeky, cisárske piškóty, žĺtkové placky

Skúste recepty na vianočné pečivo spred sto rokov.

11. dec 2020 o 0:00 Anna Novotná

Mandľové venčeky

Vezmem hrnček cukru. Obarím sladké mandle, na rezančeky nakrájam tak, aby ich bolo pol hrnčeka. Urobím zo štyroch bielkov pekne tuhý sneh, dám jednu veľkú lyžicu cukru do toho a šľahám ešte sneh tak dlho, až tým cukrom zhustne tak, aby sa mohol krájať.

Potom vezmem ten zvyšný cukor, zmiešam s mandľami a nasypem to do snehu. Tiež pridám pol lyžičky vanilky a zvoľna to miešam. Skôr než robím venčeky potriem si plech voskom a dávam na neho malé hromádky a lyžičkou ich roztiahnem na prostriedku tak, aby bol venček guľatý. Pečiem ich dobleda pri miernom ohni. Sú veľmi dobré, pekné a v suchu vydržia až mesiac.

Cisárske piškóty

Ušľahaj tuhý sneh zo štyroch bielkov, primiešaj k tomu zvoľna dva hrnčeky práškového cukru, ostrúhanú kôru z jedného citróna, potom primiešaj štyri žĺtky a dva hrnčeky múky. Miesto citrónu môžeš pridať extrakt vanilky. Keď si všetko dobre premiešala, rob na papier piškóty na prst dlhé. Posyp piškóty cukrovým práškom a v teplej rúre ich rýchlo upeč. Keď začnú žltnúť, zakry ich papierom. Aby boli dobre upečené, musia byť po vrchu bledožlté a zospodu bledohnedé. Keď piškóty sú upečné, potri papier na spodku navlhnutou hubou, po niekoľkých minútach stiahni piškóty z papiera, vlož ich na veľké sitko, postav ich na teplé miesto a nechaj oschnúť.

Žĺtkové placičky

Uvarím šesť vajec poriadne natvrdo, varím ich asi 20 minút a dám vychladnúť do studenej vody. Keby sa zostali chladiť pomaly, vtedy žĺtky veľmi stmavnú, ale pri náhlom ochladení v studenej vode zostanú pekne zlatisto žlté. Medzitým, čo vajcia ochladnú, vymiešaj hrnček masla s hrnčekom cukru, tromi žĺtkami a jedným celým vajcom, pridaj citrónovej kôry a štipku tlčeného muškátového kvetu. Potom vylúpni žĺtky – len žĺtky – z tých vychladnutých vajec a rozotri ich s ostatným, pridaj tri lyžice mlieka a toľko múky, aby sa cesto pekne vaľkalo.

Vyvaľkaj ich na steblo hrúbky a vykroj kolieska, ktoré potri žĺtkom, posyp nadrobno nasekanými mandľami a daj do miernej rúry piecť.

Prepojila českú a americkú kuchyňu Recepty pochádzajú z knihy Národní domácí kuchařka česko-americká od Marie Rosickej. Marie Rosická bola manželkou Jana Rosického - významného českého vydavateľa a redaktora českých novín Hospodář, ktorý pochádzal z Česka, no v roku 1860 emigroval do USA, kde sa z neho napokon stala významná osobnosť krajanského života. Do novín Hospodář, ktoré tam vydával, prispievali i mnohé gazdinky svojimi receptami a kuchárskymi skúsenosťami. Aby nezostali roztrúsené iba v časopisoch, Marie ich zozbierala, doplnila o svoje vedomosti a rozšírila obzory českých žien o americké suroviny a jedlá a mladé gazdinky, vychované už v USA priučila tradičnej českej kuchyni.

ZDROJ: ZLATYFOND.SME.SK