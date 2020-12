Varíme s Korzárom: Syrovo-bazalkové koláče, hummusový veniec, tortillové stromčeky

Oživte si silvestrovskú hostinu.

30. dec 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Článok pokračuje pod video reklamou

Syrovo-bazalkové koláčiky

Potrebujeme: 2 a 1/2 šálky (š) nastrúhaného syra čedar, 1/2 š zmäknutého masla, 5 PL smotany na varenie, 1 ČL soli, 1 a 1/2 š hladkej múky, 1 a 1/2 š strúhaného parmezánu, 3 PL najemno nasekanej čerstvej bazalky

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Čedar, maslo, smotanu na varenie a soľ vymiešame na stredných otáčkach, kým sa zmes nespojí. Postupne pridáme múku, parmezán a bazalku. Keď bude všetko dobre premiešané, premiestnime zmes na pomúčenú dosku a rozdelíme na tri rovnomerné časti. Každú rozvaľkáme na hrúbku asi troch milimetrov a vykrajovačkou na medovníky vytvoríme z cesta požadované tvary. Poukladáme ich na plech vyložený papierom na pečenie v dostatočných rozostupoch a pečieme v rozohriatej rúre dozlatista asi 11 až 14 minút.

Tortilový stromček

Potrebujeme: 220 g zmäknutého krémového syra, 3 PL kyslej smotany, 1 konzerva sekaných paradajok, 1/2 ČL najemno nasekaného cesnaku, soľ a koreniny podľa chuti (napríklad paprika, sušený cesnak, sušená cibuľa...), 1/2 ČL mletého čierneho korenia, 1 šálku nastrúhaného tvrdého syra (čedar), 5 najemno nakrájaných zelených cibulek, 60 g nakrájaných olív, 1 nakrájanú jalapeno papričku zbavenú semiačok (voliteľné), 1 veľký kus alebo 2 malé kuracie prsia, rastlinný olej, 1 š kuracieho vývaru, 5 veľkých wrapov alebo tortíl (podľa možností špenátových pre lepší efekt)

Postup: Na panvici zohrejeme pár lyžíc rastlinného oleja, vhodíme kuracie prsia bez kosti a kože a krátko opečieme z každej strany asi po tri minúty. Kým sa mäso pečie, ochutíme ho soľou a korením. Zatiahnuté ho podlejeme kuracím vývarom, panvicu zakryjeme a necháme variť asi 10 minút. Keď bude hotové, vyberieme ho, počkáme, kým bude mať teplotu vhodnú na manipuláciu, potom pomocou dvoch vidličiek ho najemno natrháme a necháme úplne vychladnúť.

Medzitým si zmixujeme krémový syr s kyslou smotanou, nakrájanými paradajkami, cesnakom a koreninami. Vareškou primiešame nastrúhaný syr, zelené cibuľky, olivy a jalapeno papričku, ak ju používame. Zmes rovnomerne rozdelíme medzi tortilly a rozotrieme tak, aby sme si nechali voľný asi centimetrový priestor od okrajov. Placky zatočíme, zabalíme do potravinovej fólie a dáme do chladničky odstáť aspoň na hodinu. Pred podávaním pokrájame na hrubé kolieska a poukladáme ich do pyramídy. Na ozdobu môžeme zo žltej papriky vyrezať hviezdu a pomocou špáradla zapichneme do horného kolieska.

Hummusový veniec

Potrebujeme: 480 g čistého hummusu (kúpený alebo domáci), 1/2 šálky (š) + 1 PL feta syra, 2 natenko nakrájané zelené cibuľky, 3/4 š petržlenovej vňate, 1 ČL extra panenského olivového oleja, štipka soli, zopár rozpoltených cherry paradajok, 1 veľkú červenú papriku (voliteľné), na servírovanie zelená a červená zelenina

Postup: V strednej miske zmiešame hummus s polovicou šálky rozmrveného feta syra a zelenou cibuľkou. Malú mištičku položíme do stredu veľkého taniera na servírovanie. Okolo nej pomocou stierky nanesieme hummusovú zmes a mištičku dáme preč. Vňať zmiešame s olivovým olejom a soľou, dobre pomiešame a posypeme ňou vrch hummusu. Naň na ozdobu poukladáme cherry paradajky reznou stranou dole. Ako dekoráciu môžeme z červenej papriky vyrezať alebo vykrojiť mašľu. Vrch hummusového venca ešte môžeme na záver posypať zvyškom rozmrvenej fety. Podávame so zelenou a červenou zeleninou, chlebom alebo krekrami.

Poznámka: Ak nemáte po ruke kupovaný hummus, môžete si ho vyrobiť aj doma. Tahini pasta sa dá dostať napríklad v oddeleniach so zdravou výživou alebo exotickými surovinami. Potrebovať budeme: 1 plechovku cíceru, 1/2 ČL jedlej sódy, 1/4 š citrónovej šťavy (asi z 2 citrónov), 1 väčší nahrubo nakrájaný strúčik cesnaku, soľ podľa chuti, 1/2 š tahini pasty, 2 až PL ľadovej vody, 1/2 ČL mletej rasce, 1 PL olivovéh oleja

Postup: Cícer zlejeme, prepláchneme a dáme do stredne veľkej rajnice. Pridáme jedlú sódu, zalejeme vodou a necháme zovrieť. Potom teplotu znížime a necháme variť asi 20 minút, alebo kým cícer nebude napučaný a nebude sa z neho odlepovať koža. Scedíme ho, prepláchneme studenou vodou a dáme bokom. Medzitým si najemno zmixujeme cesnak s citrónovou šťavu a soľou a necháme to odpočívať aspoň 10 minút. Potom pridáme tahini a miešame, kým nevznikne hustá krémová zmes, v procese prilejeme dve lyžice ľadovej vody. Na záver prisypeme uvarený cícer s rascou a vymixujeme dohladka. Pridať môžeme aj olivový olej, prípadne dochutíme podľa potreby.

Zdroj: lifeloveliz.com, fromvalerieskitchen.com, Cookieandkate.com, twohealthykitchens.com, useyournoodles.eu, twosisterscrafting.com, loveandoliveoil.com