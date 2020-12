Pečieme s Korzárom sviatočné sladkosti: Vianočka, citrónové koláčiky, pečivo non plus ultra

Sladké dobroty prastarých mám.

14. dec 2020 o 0:00 Anna Novotná

Vybrali sme pre vás zopár receptov z dvoch kuchárskych kníh - Národní domácí kuchařka česko-americká od Marie Rosickej, Recepty prastarej matere od Terézie Vansovej a z rodinného časopisu Česká hospodyně z roku 1902.

Recepty uvádzame v pôvodnom znení.

Článok pokračuje pod video reklamou

Citronové pečivo

14 deka masla, 7 deka cukru na penu miešať, z 1 citrona šťavu a kôrku, 14 deka múky, dať na dosku, vyvaľkať, rozličné formičky vytláčať, upiecť, podľa ľúbosti i zaváraninou okrášliť.

Pečivo „Non plus ultra“

28 deka masla, 28 deka múky, 3 žĺtky, 2 lyžice cukru smiesiť s prídavkom citronovej kôrky — a malou formičkou vykrájať. Zo troch bielkov a 28 deka cukru vytrepať pyštekovú masu (sneh), na vrch položiť pagáčiky a upiecť. Keď sú upečené, po dve spolu moruľkovým lekvárom pospájať, pekne na misu alebo stojan poukladať. Toto je veľmi vkusné a chutné pečivo.

Vianočka

Daj do misy 8 hrnčekov múky, rozdrob v nej pol libry masla, vraz do toho dve celé vajcia alebo štyri žĺtky, pridaj hrnček v mlieku rozpusteného cukru, trochu ostrúhanej citrónovej kôry, soli tlčeného kvetu alebo tlčeného a preosiateho anízu, kúsok lisovaných kvasníc rozmiešaných so smotanou alebo mliekom a zaprav to, aby bolo cesto také husté ako na knedlíky.

Mies to tak dlho, až sa cesto misy ani varešky nechytá, potom ho zakry ohriatou utierkou, nechaj vykysnúť a primiešaj potom hrnček sultánok a pol hrčeka rozkrájaných mandlí. Potom vyber cesto na múkou posypanú dosku, prehneť ho ešte, rozdeľ na štyri väčšie a päť menších kúskov, nechaj ich ešte chvíľku zakysnúť, potom ich vyvaľkaj.

Z prvých štyroch urob nie tuho dlhú pletenku, polož ju a plech na papier maslom pomazaný. Urob potom pletenku z troch menších kúskov, polož ju rovno na prvú, na koncom ju pritlač. Konečne stoč dva najmenšie kúsky, polož ich na vrch druhej pletenky, pekne to urovnaj, stlač konce k sebe, nechaj vianočku v teple vykysnúť, potom ju potri rozkloktaným vajcom a v miernej rúre upeč. Ak je vianočka viac vykysnutá, musí sa piecť pri prudšom ohni. Ak dáš do cesta celé vajce, je vláčnejšia, so samými žĺtkami potom ešte kyprejšia, do vianočky sa dávajú obyčajne vajcia celé.