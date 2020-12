Varíme s Korzárom: Vianočné kačacie prsia, pomarančová cibuľka, brusnicové prosecco

Skúste si sviatočné menu ozvláštniť špecialitami.

25. dec 2020 o 0:00 Anna Novotná

Článok pokračuje pod video reklamou

Ľadové brusnice s proseccom

Potrebujeme: 350 ml prosecca, 350 ml ružového vína, 150 g mrazených brusníc, 500 ml brusnicového džúsu, hrsť mätových lístkov, 2 limetky, kryštálový cukor na ozdobenie pohárov

Postup: Pripravíme si veľkú, ideálne sklenenú misu a do nej postupne nalejeme prosecco, víno a džús. Pridáme jednu limetku pokrájanú na kolieska a mätové lístky. Všetko premiešame a chvíľku necháme postáť v chlade. Zatiaľ si pripravíme poháre, v ktorých budeme drinky podávať. Šťavu z druhej limetky zmiešame s lyžicou vody, v tejto zmesi namočíme okraje pohárov a hneď ich zaboríme do cukru, aby sa na ne nalepil. Potom dáme do pohárov mrazené brusnice a zalejeme ich miešaným drinkom.

Vianocami voňajúce kačacie prsia

Potrebujeme: kačacie prsia s kožou, červenú cibuľu, kus zázvoru, biele víno, celú škoricu, badián, klinčeky, sečuánske korenie, soľ, mleté čierne korenie, kačaciu masť prípadne bravčovú alebo olej

Postup: Kačacie prsia umyjeme, osušíme a kožu narežeme do tvaru mriežky. Nasolíme ich a dáme ich do nádoby, ktorá sa dá zatvoriť a pridáme po jednej malej lyžičke klinčekov aj sečuánskeho korenia, nalámané kúsky badiánu aj škorice a plátky zázvoru. Počítame asi jeden kúsok badiánu, plátok zázvoru a polovicu škorice na jeden kus kačacích pŕs.

K mäsu dáme aj na kolieska nakrájanú cibuľu, polejeme ho vínom, nádobu zatvoríme a necháme v chlade aspoň tri hodiny.

Rúru si predhrejeme na 200 stupňov.

Potom nachystáme panvicu, ktorá musí byť studená, dáme na ňu prsia kožou dole, sporák zapneme na maximum a mäso začneme piecť. Ak by sme kačacie prsia dali na rozpálenú panvicu, koža by hneď zhorela a mäso by sa neprepieklo.

Asi po piatich minútach mäso otočíme kožou hore a takto pečieme asi 4 minúty.

Ak máme panvicu, ktorá môže ísť do rúry, nemusíme kačku prekladať, v opačnom prípade ju premiestnime do pekáča a prelejeme tam aj výpek. Môže sa stať, že je výpeku málo, vtedy pridáme trochu zohriatej masti a všetko dáme do vyhriatej rúry asi na 10 minút. Po vybratí môžeme ešte na kratučko kožu zase zapiecť, aby bola chrumkavá.

Po vybratí necháme mäso postáť, aby sa odležalo a potom ho nakrájame na plátky.

Pomarančová cibuľka

Táto príloha sa ku kačacím prsiam hodí priam dokonale.

Potrebujeme: 3 veľké cibule, 3 pomaranče, 4 PL sójovej omáčky, 2 PL balzamikovej redukcie, trochu hnedého cukru, soľ, mleté čierne korenie, masť

Postup: Cibuľu nakrájame na polkolieska alebo na prúžky. Na praženie môžeme použiť výpek z pečenia kačky, prípadne kačaciu alebo bravčovú masť, poslúži aj olej.

Keď sa tuk zohreje, pridáme k nemu cibuľu a pomaly ju restujeme. Nemá sa spáliť a zhorknúť, ale musí zmäknúť a zosladnúť.

Do zlatisto opraženej cibule prilejeme sójovú omáčku a šťavu z pomarančov. Podľa toho, aké sladké alebo kyslú sú pomaranče, prilejeme balzamiko a chuť vyvážime cukrom.

Cibuľku osolíme, okoreníme a necháme chvíľku dusiť, aby sa všetky chute prepojili.