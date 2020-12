Pečieme s Korzárom: Torta s medovníkmi a lahodným krémom z mascarpone

Vytvorte si zimné mestečko podľa nášho návodu krok za krokom.

19. dec 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Každý deň je dôvodom na oslavu - za to, že máme zdravé ruky alebo nohy, za strechu nad hlavou, priateľov či rodinu, za teplo domova a tanier s chutným jedlom. Vianoce, obzvlášť tie tohtoročné, sú však špeciálnym časom, kedy je správne radovať sa zo všetkého dobrého a hojného, čo nám uplynulý rok nadelil. Aj keď bol ťažší, ako ktorýkoľvek iný čas.

K žiadnej správnej oslave však nesmie chýbať dobrá torta. A i keby sa Vianoce tohto roku nebeleli, zasnežené mestečko si môžete vyrobiť aj doma v kuchyni. Inšpirujte sa našou medovníkovou zimnou rozprávkou, vďaka fotoreceptu sa vám určite podarí.

Vianočná čokoládová torta s medovníkmi a parížskym krémom

Potrebujeme na 1 plát cesta (celkovo ich budeme tri): 120 g Hery izbovej teploty, 160 g práškového cukru, 10 g kakaa, 4 žĺtky, sneh zo 4 bielkov, 1/2 balenia prášku do pečiva, 60 g polohrubej múky,70 g jemne mletých orechov

Na parížsku plnku: 3 šľahačkové smotany 33%, 4,5 PL kakaa, 120 g kryštálového cukru

Na biely krém: 125 g mascarpone, 125 g krémového syra (ako napríklad Lučina alebo Philadelphia), 50 g práškového cukru, 150 ml smotany na šľahanie, 1/2 balíček vanilkového cukru

Na ozdobu: medovníky v tvare domčekov a stromčekov

Postup: Ako prvé si pripravíme parížsky krém, ktorý musí pár hodín (ideálne do druhého dňa) pred plnením postáť. Smotanu si nalejeme do hrnca, metličkou ručne vmiešame kakao a cukor a za stáleho miešania varíme, kým zmes nezhustne. Pri správnej konzistencii by po potiahnutí varešky po hrnci malo byť vidno dno. Uvarený krém prikryjeme a dáme odležať na chladné miesto.

Vo väčšej miske si šľahačom vymiešame žĺtky s cukrom dopenista. K nim pridáme postupne po kúskoch Heru a opatrne zapracujeme aj kakao. V druhej miske vyšľaháme tuhý sneh z bielkov a v samostatnej menšej nádobe zmiešame múku s práškom do pečiva. Do kakaovej zmesi budeme už len ručne na striedačku opatrne zamiešavať najprv múčnu zmes, potom bielky. Pridávame vždy po tretinách a medzi jednotlivými dávkami dobre premiešame. Úplne na záver vmiešame vareškou orechy.

Súvisiaci článok Pečieme s Korzárom: Takto sa vám medovníky určite podaria. Urobte ich podľa nášho návodu Čítajte

Tortovú formu s priemerom asi 23 cm vymažeme tukom a vysypeme hrubou múkou. Do nej vlejeme cesto, rovnomerne ho rozotrieme a pečieme v rúre rozohriatej na 180 stupňov približne 20 až 30 minút, alebo kým z cesta nevytiahneme čisté špáradlo. Celý postup zopakujeme ešte dvakrát. Korpusy dáme vychladiť a stiahneme z nich vrchnú vrstvu cesta.

Stuhnutú parížsku plnku vyšľaháme šľahačom do krémovej, jemnej a nadýchanej konzistencie a naplníme ňou tortu.

V miske na šľahanie si vymiešame mascarpone s krémovým syrom a vanilkovým cukrom. Keď bude zmes hladká, postupne pridáme práškový cukor a úplne nakoniec prilievame po častiach smotanu. Miešame, kým nevznikne nadýchaná, krémová hmota.

Z obľúbeného medovníkového cesta si vykrojíme rozličné tvary domčekov podľa vlastných preferencií a ozdobíme ich bielkovou polevou. Na záver upečenými medovníkmi obložíme boky torty a ak sa nejaké kúsky zvýšili, ozdobíme nimi vrch.

Článok pokračuje pod video reklamou