Varíme s Korzárom: Hovädzie s ríbezľovou omáčkou, plnený kapor, pomarančové kurča

Inšpirácie na slávnostný obed či večeru.

6. dec 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Hovädzie s ríbezľovou omáčkou

Potrebujeme: hovädziu roštenku, korenie na divinu, cibuľu, olej, soľ, celé čierne korenie, červené víno, ríbezľový džem, mrazené ríbezle, šľahačkovú smotanu, hladkú múku, citrón

Postup: Celý kus hovädzieho potrieme olejom, okorením zmesou na divinu, dáme do pekáča, obložíme cibuľou prekrojenou na štvrtinky, podlejme vodou a upečieme do polomäkka. Počas pečenia mäso stále prelievame výpekom a pred koncom pečenia podlejeme asi dvomi decilitrami červeného vína. Potom mäso vyberieme a odložíme na teplé miesto. Výpek prelejeme do hrnca a pripravíme z neho omáčku. K výpeku pridáme asi 2 PL ríbezľového džemu, mrazené ríbezle a trochu vody. Povaríme, omáčku precedíme (zopár ríbezlí si odoberieme) a ostatné pretlačíme cez sitko. Omáčku zahustíme smotanou, povaríme, aby sa zredukovala, na záver do nej vrátime odobraté ríbezle, dochutíme a prelievame ňou plátky hovädzieho mäsa.

Kurča na pomarančoch

Potrebujeme: 1 kurča, maslo, soľ, grilovacie korenie, pomaranč, med, olej

Postup: Pripravíme si zmes z korenia, šťavy a kôry z pomaranča, medu a oleja. Kurča umyjeme, brušnú dutinu potrieme pomarančovo-medovou zmesou a potom ňou natrieme kurča aj zvonka. Necháme chvíľku odležať, kým sa nevyhreje rúra na 190 stupňov. Ochutené kurča vložíme do pekáča, podlejeme troškou vody a pridáte kúsok masla. Pomaly pečieme asi hodinu a pol, kým mäso nie je celkom mäkké. Počas pečenia polievame výpekom a obraciame, aby bolo kurča zo všetkých strán prepečené dochrumkava.

Plnený kapor

Potrebujeme: väčšieho celého kapra, soľ, mleté čierne korenie, citrónovú šťavu, olivový olej, maslo, 5 strúčikov cesnaku, 1 cibuľu, 100 g anglickej slaniny, 6-7 šampiňónov, 1 baklažán, 1 vajce, petržlenovú vňať, lístky šalvie, oregano, strúhanku, 150 ml bieleho vína Postup: Do kože očisteného kapra urobíme ostrým nožom zárezy a potom ho zvnútra aj zvonku osolíme, pričom dbáme, aby soľ vošla aj do zárezov. Podobne urobíme aj s mletým čiernym korením a potom ho ešte pokvapkáme citrónovou šťavou. Rybu zatiaľ necháme odležať a pripravíme si náplň. V panvici zohrejeme trochu oleja a orestujeme na ňom najemno nakrájanú cibuľu, cesnak aj slaninu. Potom do panvice prídu na plátky nakrájané šampiňóny aj na kocky nasekaný baklažán. Všetko osolíme, okoreníme a podusíme. Keď zložíme panvicu z ohňa, do zmesi vmiešame nasekanú petržlenovú vňať, šalviu aj oregano, vajíčko a trochu strúhanky, aby nám vznikla zmes na plnenie. Podľa potreby ju dosolíme či dokoreníme, pokvapkáme citrónom a naplníme kapra. Dáme ho do pekáča pokvapkaného olejom alebo potretého maslom. Plátky masla poukladáme aj na kapra, podlejeme ho vínom a dáme piecť do rúry vyhriatej na 180 stupňov asi na pol hodiny. Kapra po upečení naservírujeme na misu a výpek môžeme zliať do omáčnika a podávať k tomu.