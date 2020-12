Pečieme s Korzárom: Špaldové medovníky, zdravé úle, celozrnné vanilkové rožky

Vianočné pečivo môže byť aj zdravšie.

5. dec 2020 o 0:00 Anna Novotná, Daniela Marcinová

Zdravé úle

Potrebujeme: 120 g piškót (bezlepkových pre celiatikov) + asi 40 na spodok, 200 g mletých vlašských orechov, 100 g kokosovej múky, 50 g kokosového cukru, 2 PL kakaa, 2 PL medu, 2 PL rumu, 20 ml mlieka, 50 ml kokosového oleja, vanilkový puding (bezlepkový) s kokosovým cukrom a rumom podľa chuti na plnku.

Postup: Piškóty namelieme najemno a zmiešame s mletými vlašskými orechmi, kokosovou múkou, kokosovým cukrom a kakaom. Potom roztopíme kokosový olej a prilejeme k suchým ingredienciám. Pridáme aj med, rum a mlieko a spoločne všetko zamiešame. Zo zmesi vypracujeme hladké cesto. Ak je príliš lepkavé, pridáme viac múky. Puding uvaríme podľa návodu na obale s kokosovým cukrom, pre výraznejšiu chuť môžete použiť aj rum. Z cesta tvoríme úle, ktoré plníme prichystaným pudingom a na spodok prilepíme piškótu

Celozrnné vanilkové rožky

Potrebujeme: 50 g celých nelúpaných mandlí, 150 g celozrnnej pšeničnej múky + trocha na podsypanie, 15 g cukru + trocha viac na obaľovanie, kôra z 1/2 citróna, 1 žĺtok, 100 g masla, semienka vanilkového lusku

Postup: Polovicu mandlí zalejeme vriacou vodou a necháme ich chvíľu postáť. Odmočené orechy v rukách olúpeme a spolu s neolúpanými ich namelieme najemno. Do väčšej misky preosejeme múku, do ktorej pridáme pomleté mandle, 15 gramov cukru, nastrúhanú citrónovú kôru, žĺtok a maslo. Spracujeme hladké cesto a uložíme do chladničky odležať aspoň na jednu hodinu. Zo schladenej hmoty vypracujeme tenký valček, z ktorého odkrajujeme menšie pásiky a tvarujeme ich do mesiačikov. Poukladáme ich potom na plech vyložený papierom na pečenie a dáme do rúry rozohriatej na 170 stupňov asi na 10 minút. Po upečení ich necháme mierne vychladnúť a potom ich obaľujeme v pripravenom cukre so semienkami vanilkových luskov, prípadne vo vanilkovom cukre.

Špaldové medovníky

Potrebujeme: 100 g javorového sirupu, 100 g medu, 300 g celozrnnej špaldovej múky, 100 g roztopeného masla, 1 vajíčko, 1/2 ČL škorice, 1/4 ČL muškátového orieška, 1 ČL prášku do pečiva

Postup: Vo veľkej miske zmiešame špaldovú múku, prášok do pečiva a koreniny. Do sypkej zmesi pridáme zvyšné suroviny a miešame, kým sa nevytvorí jemné cesto. Zabalíme ho do fólie a necháme v chladničke aspoň dve hodiny, ideálne cez noc. Rúru potom predhrejme na 180 stupňov a dva plechy vymastíme a vysypeme múkou. Cesto vyberieme z chladničky, rozvaľkáme ho medzi dvoma kusmi fólie a vykrojíme z neho medovníky rozličných tvarov. Poukladáme ich na pripravené plechy a pečieme v rozohriatej rúre 10 až 12 minút, alebo kým okraje nezačnú hnednúť. Po upečení necháme vychladnúť.