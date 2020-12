Pečieme s Korzárom: Kávovo-kakaové medovníky, zázvorové aj plnené lekvárom

Skúste klasiku nahradiť novými chuťami.

4. dec 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Článok pokračuje pod video reklamou

Zázvorové medovníky

Potrebujeme: 270 g hladkej múky, 250 g práškového cukru, 2 vajíčka, 1 vaječný žĺtok, 1/2 balíčka kypriaceho prášku, 1 ČL mletého zázvoru, štipka čerstvého zázvoru

Postup: Múku, cukor, kypriaci práčok a zázvor dáme so misky. Pridáme k nim dve celé vajíčka a vypracujeme cesto. Vyvaľkáme ho, povykrajujeme rozličné tvary, poukladáme na vymastený plech a dáme na 24 hodín na chladné miesto. Po uplynutí času vyhrejeme rúru na 170° C a všetky zázvorníky obrátime na opačnú stranu. Potrieme ich vyšľahaným žĺtkom a pečieme približne 15 minút. Piecť ich treba v predstihu, aby do Vianoc zmäkli.

Kávovo-kakaové medovníky

Potrebujeme: 4 PL medu, 250 g masla, 1 PL bravčovej masti, 2 PL kakaa, 4 vajíčka, 400 g práškového cukru, 1 ČL jedlej sódy 1 balíček perníkového korenia, 1 PL mletej kávy, 1 kg hladkej múky, 70 ml mlieka, 1 PL mletej škorice, 1 dl rumu

Postup: V mise spolu zohrejeme med a masť, pridáme kakao a kávu, potom cukor, vajíčka, perníkové korenie, jedlú sódu a škoricu a všetko spolu dobre vymiešame. Pridáme ešte múku, rum a mlieko podľa hustoty cesta. Vypracované cesto prikryjeme potravinovou fóliou a dáme do chladu aspoň na 24 hodín. Na druhý deň vyvaľkáme cesto na hrúbku asi 4 mm a povykrajujeme z neho ľubovoľné tvary. Potrieme vajíčkom zmiešaným s vodou a pečieme pri 250° C asi 4 minúty. Vajíčkom môžeme potrieť aj hneď po upečen

Medovníky plnené slivkovým lekvárom

Potrebujeme: 1 kg hladkej múky, 500 g práškového cukru, 5 vajíčok, 250 g mletých orechov, 250 g medu, 3 ČL perníkového korenia, 2 ČL jedlej sódy, 6 PL oleja, slivkový lekvár

Postup: Všetky suroviny spolu zmiešame a vypracujeme kompaktné cesto. Zabalíme ho do potravinovej fólie a dáme na noc do chladničky. Na druhý deň vyberieme z chladu, vyvaľkáme a vykrajujeme rôzne tvary. Perníky poukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečieme v rúre rozohriatej na 190° C, nie však dohneda, len dokým nebudú zospodu dobre upečené. Po vychladnutí ich natrieme slivkovým lekvárom zriedeným z vodou. Pred plnením sa perníky môžu zdať tvrdé, no lekvár ich navlhčí a vydržia mäkké a chutné aspoň ďalší mesiac.