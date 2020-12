Varíme s Korzárom: Zapekaná voňavá kapusta, štrúdľa s kapustovo-údenou plnkou

K predvianočnému času tieto pochúťky patria.

3. dec 2020 o 0:00 Anna Novotná

Štrúdľa s údeným

Potrebujeme: 1 lístkové cesto, polovicu hlávkovej kapusty, soľ, bravčovú masť, cca 300 g údeného mäsa, mleté čierne korenie, soľ, trochu cukru, vajíčko

Postup: Kapustu bez hlúbika nastrúhame, alebo najemno nakrájame a dáme do misky. Pridáme k nej najemno nasekanú cibuľu, všetko osolíme a necháme postáť aspoň hodinu. Potom kapustu vyžmýkame a orestujeme ju v hrnci na roztopenej masti. Dochutíme trochou cukru aj korením a keď bude kapusta mäkká, odstavíme ju a necháme vychladnúť. Do studenej kapusty primiešame na malé kocky nakrájané údené mäso. Cesto rozvaľkáme a rozložíme naň kapustovo-mäsovú zmes. Štrúdľu zrolujeme, natrieme rozšľahaným osoleným vajíčkom a dáme upiecť do stredne vyhriatej rúry.

Zapekaná voňavá kapusta s klobáskou

Potrebujeme: asi kilo zemiakov, 400 g kyslej kapusty, 2 údené klobásy, 1 väčšiu cibuľu, rascu, sladkú mletú papriku, olej, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Zemiaky očistíme, nakrájame na kolieska, alebo mesiačiky, dáme do hrnca, zalejeme vodou, osolíme, posypeme rascou a uvaríme do polomäkka.

V druhom hrnci si zatiaľ zohrejeme olej a orestujeme na ňom nakrájané cibuľu, ktorú potom posypeme paprikou. Keď sú zemiaky tak akurát, scedíme ich a vysypeme k cibuli. Vodu zo zemiakov nevylievame, ale necháme ju vrieť. Do nej asi na 5 minút namočíme kyslú kapustu, potom ju scedíme a pridáme k zemiakom spolu s klobásou, ktorú nakrájame na kolieska. Všetko dobre premiešame, vysypeme do pekáča a dáme zapiecť do rúry na pár minút, aby tak akurát došli zemiaky a všetko sa prevonia vďaka klobáskam.

Ázijská kapustovo-údená pochúťka

Potrebujeme: 500 g údeného mäsa – napríklad karé alebo krkovičku, 2 cibule, 500 g kyslej kapusty, 2 PL oleja, 1 PL plnotučnej horčice, lyžičku mletej rasce aj kurkumy, 3 strúčiky cesnaku, 200 ml bieleho vína, čili papričku

Postup: Cibuľu nakrájame na pásiky a orestujeme ju na rozpálenom oleji. Potom k nej pridáme na kocky nakrájané údené mäso a chvíľku ho podusíme. Malo by pustiť vlastnú šťavu. Vtedy ho dochutíme horčicou a koreninami a primiešame kyslú kapustu. Dobre ju orestujeme a podlejeme bielym vínom. Dusíme, aby sa alkohol odparil, potom ešte podľa potreby prilievame trochu vody, kým sa všetky ingrediencie neuvaria domäkka.