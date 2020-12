Varíme s Korzárom: Bretónska fazuľa, kurča s fazuľovou plnkou, turecké hovädzie

Fazuľu možno v kuchyni použiť na mnoho spôsobov.

2. dec 2020 o 0:00 Anna Novotná

Bretónska fazuľa

Potrebujeme: 1 plechovku červenej fazule, 1 plechovku bielej fazule, cca 200 g anglickej slaniny, 1 väčšiu cibuľu, 3 strúčiky cesnaku, maslo, 1 mrkvu, 1,5 dl bieleho vína, 1 PL hladkej múky, konzervu pasírovaných paradajok, sušený tymian, pálivú papriku, sladkú mletú papriku, mleté čierne korenie, majoránku, bobkový list

Postup: Slaninu nakrájame na kocky alebo hranolčeky a opražíme ju na panvici. Keď bude slanina vyškvaremá, pridáme k nej asi lyžicu masla a nasekanú cibuľu s dvomi strúčikmi cesnaku. Dobre popražíme a potom prisypeme lyžicu múky, papriku a urobíme cibuľovú zápražku. Zalejeme ju nálevom, ktorý scedíme z fazúľ a premiešame. Potom pridáme víno, pasírované paradajky, korenie, soľ, bobkový list, bylinky a necháme povariť, aby sme získali hustejšiu konzistenciu. Napokon vmiešame fazule, pridáme ešte jeden pretlačený strúčik cesnaku, v prípade potreby dochutíme a podávame napríklad s chrumkavou bagetou.

Kurča s fazuľovou plnkou

Potrebujeme: kurča, soľ, korenie, 200 g kabanosu či točenej klobásy, 1 plechovku bielych fazúľ, 1 cibuľu, 1 vajce, cca 200 g strúhanky, 50 g vlašských orechov, 100 g baby špenátu, maslo, olej

Postup: Kurča umyjeme, dočistíme a osolíme zvnútra aj zvonku. Klobásu pomelieme a v miske ju zmiešame s fazuľami, strúhankou, nasekanými orechami, špenátom, nastrúhanou cibuľou a vajíčkom. Zmes osolíme, okoreníme a natlačíme do kuraťa. Uzavrieme ho niťou ale bo ihlicami a umiestnime na pekáč. Dobre ho zvonku natrieme olejom a okolo môžeme dať zeleninu, ktorú potom použijeme ako prílohu. Kurča najskôr zakryjeme a takto ho pečieme asi pol hodiny. Potom alobal dáme preč, na kurča poukladáme plátky masla a dopečieme ho tak, aby malo zlatistú chrumkavú kôrku.

Hovädzie na turecký spôsob

Potrebujeme: pol kila hovädzieho zadného, 2 cibule, 2 strúčiky cesnaku, maslo, 2 plechovky lúpaných paradajok, 400 g sterilizovaných bielych fazúľ, soľ, mleté čierne korenie, mletú= červenú papriku, kurkumu, hrsť sušenej alebo čerstvej mäty

Postup: Roztopíme maslo a orestujeme na ňom nakrájanú cibuľu. Keď chytí zlatistú farbu, pridáme k nej na kocky nakrájané mäso a opražíme ho zo všetkých strán. Potom prisypeme červenú papriku – pomer sladkej a pálivej záleží od individuálnych chutí, všetko tiež osolíme a okoreníme mletým korením. Do hrnca vlejeme paradajky, podlejeme vodou, no iba primerané množstvo, nemá to byť guláš a dusíme. Podľa potreby po troche prilievame vodu. Keď mäso zmäkne, pridáme k nemu fazuľu, prisypeme trochu kurkumy a asi päť minúť povaríme. Pred podávaním jednotlivé porcie posypeme mätou.