Varíme s Korzárom: Pečený hovädzí vývar, morčacie pod šunkou, čokoládové placky

Inšpirácie nielen na nedeľný obed.

29. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Pečený hovädzí vývar

Potrebujeme: 1 kg hovädzieho mäsa na polievku – ideálne hovädzí chvost, 2 mrkvy, polovicu zelerovej buľvy, 2 petržleny, bobkový list, soľ, pár guličiek celého čierneho korenia, cca 3 guličky nového korenia, petržlenovú vňať

Postup: Mäso umyjeme, prekrojíme na väčšie časti a dáme ich do pekáča. Zeleninu očistímem tiež ju prekrojíme a dáme k mäsu. Pekáč vložíme do stredne vyhriatej rúry a pri teplote 180 stupňov pečieme asi 40 minút. Priebežne mäso a zeleninu premiešavame. Potom teplotu znížime asi na 120 stupňov, mäso preložíme do hrnca, ktorý je vhodný do rúry, zalejeme ho 1,5 litrom vody, pridáme bobkový list, korenie, soľ, premiešame, zakryjeme a dáme do rúry. Polievku v rúre pečieme ešte asi tri hodiny. Podávame ju s nakrájanou pečenou zeleninou a cestovinami.

Morčacie prsia pod schwarzwaldskou šunkou

Potrebujeme: väčší kus morčacích pŕs, kus údenej slaniny, 2 strúčiky cesnaku, mrkvu, petržlen, mrazenú zelenú fazuľku, malé zemiaky, soľ, mleté čierne korenie, balenie schwarzwaldskej šunky, olej

Postup: Celý kus mäsa umyjeme, osušíme, nožom urobíme zárezy a prešpikujeme ho kúskami slaniny. Pretlačený cesnak zmiešame so soľou a natrieme na mäso. Chvíľu ho necháme postáť a pripravíme si zeleninu. Mrkvu, petržlen a zemiaky očistíme, nakrájame a dáme do pekáča. Pokvapkáme olejom, osolíme aj okoreníme a rozprestrieme po pekáči. Na zeleninu položíme nachystané mäso, pozakrývame ho schwarzwaldskou šunkou, podlejeme, zakryjeme a dáme do rúry nastavenej na 200 stupňov. Asi po polhodine pekáč odkryjeme, pridáme zelené fazuľky a všetko dopečieme.

Čokoládové placky

Potrebujeme: obľúbenú čokoládu – môže byť horká, mliečna či biela, prípadne viac druhov, rôzne nasekané orechy – lieskovce, mandle, vlašské, kandizované ovocie či hrozienka

Postup: Čokoládu roztopíme vo vodnom kúpeli. Na plech zatiaľ dáme papier na pečenie a keď sa čokoláda roztopí, naberáme ju lyžičkou a robíme kôpky na plech, trochu ich lyžičkou upravíme na placku a posypeme orieškami a ovocím. Dáme do chladničky aby placky stuhli a potom ich odlepíme od papiera. Keď ich nezjeme všetky, uchovávame ich v chlade.