Varíme s Korzárom: Fazuľový guláš s hlivou, hlivové cestoviny aj zapekané zemiaky

Inšpirácie na využitie chutnej a zdravej huby.

28. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Zemiaky zapekané s hlivou

Potrebujeme: zemiaky – množstvo podľa toho, koľko jedla chceme nachystať, asi dve hrste hlivy, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, sladkú smotanu, mleté čierne korenie, rascu, soľ, olej, tymian

Postup: Zemiaky predvaríme v šupke do polomäkka, po vychladnutí ich očistíme a nakrájame na kolieska.

Hlivu pokrájame na kúsky a cibuľu nadrobno. V panvici zohrejeme trochu oleja a najskôr na ňom orestujeme cibuľu. Potom k nej pridáme nasekaný cesnak a napokon aj huby. Osolíme ich, okoreníme, posypeme rascou aj troškou tymianu a chvíľku podusíme.

Pekáč alebo zapekaciu misu potrieme olejom a na spodok dáme polovicu zemiakov, jemne ich osolíme a okoreníme. Na to dáme restovanú hlivu a druhú vrstvu zemiakov, ktoré opäť ochutíme. Potom všetko zalejeme sladkou smotanou a dáme do vyhriatej rúry zapiecť asi na 30 minút.

Rýchly fazuľovo-hlivový guláš

Potrebujeme: 300 g hlivy, 1 konzervu fazúľ v paradajkovej alebo čili omáčke, olej, 1 cibuľu, 2 mrkvy, 5 zemiakov, 2-3 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, 2 bobkové listy, majoránku, zeleninový vývar, maslo, hladkú múku

Postup: V hrnci zohrejeme olej a orestujeme na ňom cibuľu nasekanú nadrobno. Potom pridáme nakrájanú mrkvu a kúsky hlivy. Všetko chvíľku restujeme, potom pridáme pretlačený cesnak, osolíme, okoreníme a zalejeme vývarom. Do polievky dáme zemiaky aj bobkové listy a varíme, kým jednotlivé ingrediencie nezmäknú. Potom do polievky dáme fazuľu a napokon urobíme z masla a lyžice múky zápražku, ktorú zamiešame do polievky.

Dochutíme majoránkou a podávame.

Hlivová pasta

Potrebujeme: balenie cestovín podľa vlastnej chute, hodia sa tagliatelle, aspoň 400 g hlivy, 1 červenú cibuľu, malý pór, 1 strúčik cesnaku, 2 mrkvy, maslo, soľ, mleté čierne korenie, šľahačkovú smotanu

Postup: Cestoviny uvaríme v osolenej vode al dente. Potom si pripravíme všetky ostatné ingrediencie. Cibuľu očistíme a nasekáme najemno, cesnak na plátky, pór a mrkvu na polkolieska, hlivu na pásiky.

Zohrejeme dostatočné množstvo masla a ako prvú, tradične, restujeme cibuľu. Potom k nej pribudne cesnak, pór, mrkva a hliva. Všetko ochutíme a chvíľu dusíme vo vlastnej šťave. Potom zeleninu zalejeme smotanou a povaríme, aby sa zredukovala vznikla krémová omáčka. Uvarené cestoviny vyberieme z hrnca priamo do panvice a dobre premiešame, aby sa obalili omáčkou.