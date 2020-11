Varíme s Korzárom: Cestoviny s pestom z avokáda, thajská ryža, zelenina s kuskusom

Inšpirácie na rýchle jedlo bez mäsa.

26. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Restovaná zelenina s kuskusom

Potrebujeme: balenie kuskusu, 1 väčšiu červenú cibuľu, ružičkový kel, červenú aj zelenú papriku, 2 strúčiky cesnaku, môžu byť aj olivy či iné obľúbené druhy zeleniny ako je cuketa či baklažán, maslo, soľ, mleté čierne korenie, tymian, mix šalátových listov

Postup: Kuskus zalejeme jeden a pol násobkom horúcej prevarenej vody alebo vývaru, môžeme pridať i bylinky a necháme ho napučať, kým nevsiakne všetka tekutina. Medzitým nakrájame cibuľu na plátky, väčšie kelové ružičky prekrojíme, malé necháme celé. Papriku nakrájame na kocky alebo pásiky podľa ľubovôle. Na roztopenom masle orestujeme najskôr cibuľu, potom plátky cesnaku a zvyšnú zeleninu. Ochutíme soľou a korením a zmiešame s hotovým kuskusom. Na taniere naservírujeme šalátové listy a na to dáme zeleninovo-kuskusovú zmes.

Cestoviny s avokádovým pestom

Potrebujeme: cestoviny podľa vlastného výberu, 1 avokádo, 2 strúčiky cesnaku, 1 PL citrónovej šťavy, menšiu hrsť bazalky, maslo, cherry paradajky, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Cestoviny uvaríme tradičným spôsobom v slanej vode. Zatiaľ si rozrežeme avokádo, dužinu dáme do misky a pridáme pretlačený cesnak, citrónovú šťavu, bazalku, soľ aj korenie. Pesto dobre rozmixujeme. V panvici zohrejeme maslo a orestujeme na ňom cherry paradajky, potom k nim pridáme uvarené cestoviny a avokádové pesto. Premiešame a podávať môžeme tradične s obľúbeným syrom.

Thajská zeleninová ryža

Potrebujeme: 250 g basmati ryže, sezamový olej, rôznu zeleninovú zmes ako je napríklad cuketa, paprika, špenátové listy a iné, kúsok čerstvého zázvoru, kešu oriešky, 2 strúčiky cesnaku, menšiu čerstvú uhorku, plechovka kokosového mlieka, čerstvý koriander, soľ

Postup: Ryžu dáme variť do vody a zatiaľ si pripravíme zeleninu. Najlepšie bude použiť wok a v ňom si zohrejeme dve lyžice sezamového oleja a opečieme na ňom zázvor pokrájaný na kúsky. Pridáme oriešky a plátky cesnaku. Potom primiešame pokrájanú zeleninu a podusíme kým nezmäkne. Keď bude zelenina takmer hotová, prilejeme k nej kokosové mlieko, všetko osolíme a odstavíme. Do hotovej zeleniny nahrubo nastrúhame kus čerstvej uhorky. Uvarenú ryžu rozdelíme do misiek, na to navrstvíme zeleninu a pridáme čerstvý koriander.