Varíme s Korzárom: Ľadový citrónový koláč, fazuľovica s rezancami, staročeské kurča

Inšpirácie na chutné jesenné menu.

25. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Fazuľovica s rezancami

Potrebujeme: menšiu misku miešaných fazúľ, ktoré deň vopred namočíme, 1 veľkú cibuľu, 1 strúčik cesnaku, bravčovú masť, sladkú červenú papriku, 5-6 zemiakov, 2 mrkvy, 1 petržlen, hladkú múku, soľ, mleté čierne korenie, majoránku. Na rezance – 200 g polohrubej múky, 1 veľké vajíčko, štipku soli

Postup: V hrnci roztopíme bravčovú masť a orestujeme na nej nadrobno nasekanú cibuľu. Po chvíli pridáme pretlačený cesnak, očistenú a nakrájanú zeleninu aj zemiaky, všetko posypeme červenou paprikou a dvomi lyžicami múky, zarestujeme a zalejeme vodou. Do vody dáme fazuľu, osolíme, okoreníme a necháme variť. Zatiaľ si zmiesime múku s vajíčkom a soľou, hotové cesto rozvaľkáme a nakrájame na hrubšie rezance. Uvaríme ich v slanej vode. Servírujeme tak, že do tanierov rozdelíme rezance a na to nalejeme fazuľovú polievku.

Staočeské kurča

Potrebujeme: 5 kuracích stehien, 3 kyslé jablká, 1 veľkú cibuľu, mletú rascu, soľ, mleté čierne korenie, 3 strúčiky cesnaku, údenú slaninu

Postup: Stehná dočistíme, umyjeme a zo všetkých strán ho osolíme, okoreníme a posypeme rascou. Poukladáme do pekáča a obložíme na plátky nakrájanými jablkami bez jadierok. V panvici si opražíme na kúsky nakrájanú slaninu, pridáme k nej cibuľu a chvíľku restujeme. Potom prilejeme vodu, necháme prevrieť a podlejeme ňou kurča. Nemalo by v nej však plávať.

Pekáč dáme do rúry, asi po 20 minútach na stehná dáme plátky masla a dopečieme ich.

Ľadový citrónový koláč

Potrebujeme: 240 g hladkej múky, 120 g rozpusteného masla, 80 g bielej čokolády, 2 vajíčka, 150 g krupicového cukru, 60 ml citrónovej šťavy, štipku soli. Na polevu: 100 g práškového cukru, 80 ml citrónovej šťavy, 1 PL strúhanej citrónovej šťavy

Postup: Čokoládu nalámeme do misky a vo vodnom kúpeli ju pomaly roztopíme, pričom dávame pozor, aby sa nezrazila. Prilejeme do nej maslo, premiešame a necháme trochu vychladnúť. Potom do čokoládovej zmesi primiešame vajíčka, citrónovú šťavu, cukor a múku so štipkou soli. Zľahka premiešame a cesto vylejeme na plech s papierom na pečenie. Dáme do rúry vyhriatej na 180 stupňov asi na 30 minút.

Zatiaľ si pripravíme polevu. Práškový cukor poriadne vymiešame s citrónovou šťavou, kým nezískame hladkú zmes, ktorou polejeme koláč a vrch posypeme strúhanou kôrou.

(zdroj:prima.cz)