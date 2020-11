Varíme s Korzárom: Zapekané gnocchi, hokkaido stehienka, pečená mrkva s cícerom

Inšpirácie na chutné sezónne dobroty.

23. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Zapekané gnocchi

Potrebujeme: zemiakové gnocchi – 1 balenie, konzerva drvených paradajok, 1 červenú cibuľu, 3 strúčiky cesnaku, anglickú slaninu, 1 žltú papriku, olivový olej, maslo, mozzarellu, parmezán, hrsť čerstvej bazalky, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Gnocchi dáme predvariť do slanej vody asi na tri minúty. V panvici zohrejeme trochu oleja a orestujeme na ňom na kocky nakrájanú slaninu. Pridáme cibuľu aj nasekaný cesnak a urobíme základ omáčky, do ktorého potom dáme nakrájanú papriku a vlejeme plechovku paradajok. Predvarené gnocchi dáme do omáčky, ak je náhodou hustá, prilejeme trošičku vody, v ktorej sa varili. Všetko ochutíme nasekanou bazalkou a napokon vmiešame kúsky mozzarelly. Vylejeme do zapekacej misky a dáme do rúry vyhriatej na 180 stupňov asi na 10-15 minút. Podávať môžeme s hoblinkami parmezánu.

Hokkaido stehienka

Potrebujeme: 1 tekvicu hokkaido, kuracie stehná, 2-3 strúčiky cesnaku, olivový olej, maslo, soľ, mleté čierne korenie, zázvor, parmezán

Postup: Stehná umyjeme, osušíme a rozdelíme na horné a spodné. Tekvicu umyjeme, odstránime škaredé časti a aj so šupkou nakrájame na kocky.

Pekáč potrieme maslom a dáme do neho tekvicu aj stehná. Všetko pokvapkáme olejom, posypeme trochou zázvoru, osolíme aj okoreníme a pridáme nasekaný cesnak. Rukami dobre premiešame a potom upravíme tak, aby bola tekvica na spodku a stehná na nej.

Na každé stehno dáme kúsok masla, trošku podlejeme vodou alebo vývarom a dáme piecť do rúry. Pred koncom posypeme strúhaným parmezánom.

Mrkva pečená s cícerom

Potrebujeme: niekoľko mrkiev, konzervu nakladaného cíceru, soľ, mleté čierne korenie, olivový olej, med, štipku škorice, bylinkové pesto, cesnak

Postup: Mrkvu očistíme, hrubšie kusy rozdelíme na polovice alebo štvrtiny a dáme ju na pekáč. Osolíme ju, okoreníme, polejeme olejom, posypeme štipkou škorice a pokvapkáme tekutým medom. Dobre premiešame, podlejeme trochou vody a zakrytý pekáč dáme do rúry. Asi po 10 minútach pekáč odkryjeme, vysypeme k mrkve scedený cícer, všetko premiešame a vrátime zapiecť do poriadne vyhriatej rúry. Podávame s bylinkovým pestom.