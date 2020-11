Varíme s Korzárom: Teľacie medailónky, zemiakové guľky s tajomstvom, keksy s jamkou

Inšpirácie nielen na nedeľný obed.

22. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Teľacie medailónky

Potrebujeme: teľacie stehno, hrubú múku, vajíčka, soľ, mleté čierne korenie, bravčovú masť, maslo, citrón

Postup: Mäso umyjeme, osušíme a pokrájame na plátky. Rezníky naklepeme, z oboch strán osolíme, okoreníme a obalíme ich v hrubej múke. Vajíčka rozšľaháme s trochou soli a potom v nich namáčame jednotlivé kusy mäsa a hneď ich vyprážame v horúcej masti. Upečené mäso poukladáme na misu a polejeme roztopeným horúcim maslom a podávame s citrónom.

Zemiakové guľky s tajomstvom

Potrebujeme: 1 kg zemiakov, cca 300 g hrubej múky, soľ, 2-3 vajíčka, maslo, olej, cibuľu, strúhanku

Postup: Zemiaky uvaríme v šupke, potom ich pretlačíme alebo nastrúhame najemno, osolíme, zmiešame s vajíčkami a múkou tak, aby nám vzniklo primerane tuhé cesto.

Na horúcom masle opražíme nakrájanú cibuľu, ku ktorej potom pridáme asi lyžicu strúhanky a zarestujeme ju. Cibuľovú zmes necháme trochu ochladnúť a potom si berieme kúsky cesta, v dlani si ich trochu rozťahujeme a plníme restovanou cibuľkou. Urobíme guľky, ktoré uvaríme v osolenej vode. Potom ich vyberieme deravou naberačkou a omastíme olejom.

Keksíky s jamkou

Potrebujeme: 140 g masla, 2 vajíčka do cesta, 1 vajíčko na potretie, 80 g práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 200 g polohrubej múky, 50 g mletých orechov + trochu na posypanie, 1 celé vajce, ríbezľový či malinový lekvár

Postup: Zmäknuté maslo vymiešame s cukrom, vanilkou a žĺtkami. Potom pridáme múku a mleté orechy a vypracujeme cesto, z ktorého sa budú dať tvarovať guľky. Poukladáme ich na plech s papierom na pečenie a do každého urobíme prstom či lyžičkou jamku. Všetky potrieme rozšľahaným vajíčkom, posypeme trochou mletých orechov a dáme zapiecť do rúry. Lekvár dobre vymiešame, dáme ho do vrecka na zdobenie a potom ho nastriekame do každej jamky. Koláčiky ešte vrátime na chvíľu do rúry, aby sa lekvár zapiekol.