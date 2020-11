Varíme s Korzárom: Syrový nákyp, hubové lievance, pstruhy s horčicovým maslom

Aj bez mäsa sa dajú v kuchyni vyčarovať chutné dobroty.

21. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Článok pokračuje pod video reklamou

Pstruh s horčicovým maslom

Potrebujeme: vypitvané celé pstruhy, maslo, olej, dijonskú horčicu, soľ, korenie na ryby, vetvičku rozmarínu, citrón, hladkú múku, biele víno

Postup: Ryby dočistíme, umyjeme a osušíme. Potom ich osolíme, okoreníme a poprášime múkou. Na panvici roztopíme maslo a dáme piecť ryby. Keď budú z oboch strán opečené, zmiešame asi 2 lyžice masla s lyžicou horčice a zmes navrstvíme na pstruhy. Prihodíme do výpeku rozmarín a všetko dáme zapiecť do rúry.

Syrový nákyp

Potrebujeme: 100 g strúhaného parmezánu, 50 g ementálu, 4 vajíčka, 4 PL hustej kyslej smotany, 500 ml mlieka, 3-4 PL hladkej múky, 100 g masla, soľ, mleté čierne korenie

Postup: V hrnci roztopíme maslo a potom k nemu pridáme múku, Orestujeme ju a potom za stáleho miešania zalejeme mliekom. Metličkou dobre premiešame, aby vo vzniknutej bešamelovej omáčke neboli hrudky. Necháme ju trochu vychladnúť a keď bude vlažná, vmiešame do nej obidva syry, kyslú smotanu a žĺtky. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, ktorý nakoniec zľahka primiešame do zmesi. Podľa potreby pridáme soľ aj korenie a cesto vylejeme do vymastenej a múkou vyspanej zapekacej misky. Pečieme v stredne vyhriatej rúre asi pol hodiny.

Hubové lievance zo zemiakového cesta

Potrebujeme: 250 g zemiakov, 250 g hrubej múky, polovicu kocky droždia, 2 vajíčka, 250 ml mlieka, 300 g čerstvých, mrazených alebo sušených húb, maslo, 1 menšiu cibuľu, petržlenovú vňať, soľ, korenie, olej

Postup: Zemiaky uvaríme v šupke, potom ich očistíme a prelisujeme alebo nastrúhame najemno. Kvások necháme vzísť s trochou mlieka a štipkou cukru. Cibuľu orestujeme na masle, pridáme huby, soľ, korenie aj petržlenovú vňať a všetko spolu dobre orestujeme. Keď huby trochu vychladnú, pridáme ich k zemiakom, rovnako aj kvások a mlieko zmiešané so žĺtkami. Napokon pridáme sneh z bielkov a ak je to potrebné cesto dosolíme.

Malo by mať takú konzistenciu, aby sme ho dokázali naberať lyžicou kôpky, ktoré potom na panvici upravíme do tvaru lievancov a upečieme.