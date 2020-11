Varíme s Korzárom: Sedliacke fondue, pečené ovocné bomby, trojhorčicové kurča

Nápady na chutné jesenné menu.

20. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Sedliacke fondue

Potrebujeme: okrúhly chlieb – bosniak, anglickú alebo údenú slaninu, rôzne druhy syra - gruyére, ementál, gouda, čedar či v črievku, 1 kyslú smotanu, soľ, korenie

Postup: Z chleba odkrojíme vršok a vnútro vydlabeme. Kúsky chleba dáme na plech. V panvici orestujeme na kúsky nakrájanú slaninu a keď bude hotová, dáme ju do misky. Pridáme k nej nastrúhané alebo nakrájané syry aj smotanu a všetko dobre premiešame. Keď je to potrebné, zmes osolíme a okoreníme, ale pozor, syry bývajú dostatočne slané.

Výpekom zo slaniny potrieme vnútro chleba, dáme tam syrovú zmes a chlieb uložíme na plech. Aj zvonku ho potrieme výpekom zo slaniny a pokvapkáme ním aj vydlabané kúsky, ktoré sme tam predtým dali.

Dáme na približne 15 minút zapiecť do rúry. V roztopenom syre potom namáčame kúsky chleba alebo čokoľvek, čo nám chutí.

Trojhorčicové kurča podľa Pavla Mikulíka

Potrebujeme: 1 kurča, 2 PL pikantnejšieho džemu, lyžicu hrubozrnnej kremžskej horčice, lyžicu plnotučnej a lyžicu dijonskej horčice, maslo, med, soľ, čierne mleté korenie, plátky slaniny, mrkvu, prípadne aj tekvicu či ružičkový kel

Postup: Kurča umyjeme, osušíme, osolíme a okorením zvnútra i zvonku. Zmiešame horčice s džemom a marinádou natrieme kurča zo všetkých strán. Umiestnime ho do pekáča a okolo neho poukladáme kúsky mrkvy, tekvice, kel či inú zeleninu. Tú osolíme, okoreníme a jemučko pokvapkáme medom. Na to dáme kúsky masla. Kurča prikryjeme plátkami slaniny a všetko vložíme asi na hodinu do stredne vyhriatej rúry.

Pečené ovocné bomby

Potrebujeme: jablká, hrušky, pomaranče, prípadne aj slivky maslo, hnedý cukor, škoricu

Postup: Jablká a hrušky očistíme, zbavíme jadierok a nakrájame na kocky. Pomaranč aj so šupkou umyjeme a nakrájame na kolieska.

Alobal nastriháme na rovnako veľké kúsky tak, aby sa potom dal zabaliť do balíčkov.

Každý kúsok potrieme roztopeným maslom a dáme naň trochu jabĺk, hrušiek či sliviek tak, aby nám vznikla kôpka, ktorú posypeme škoricou aj cukrom a na to položíme koliesko pomaranča. Všetko ešte pokvapkáme maslom, zabalíme a ovocné bomby poukladáme na pekáč. Dáme upiecť do vyhriatej rúry asi na pol hodiny. Podávame buď ovocie samotné, alebo sa k nemu skvelo hodí vanilková zmrzlina.