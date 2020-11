Varíme s Korzárom polievky: Cmarová s hubami, šošovicová s kuracími kúskami, cesnaková

Polievka je základ jedálnička.

18. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Cmarovo-hubová polievka

Potrebujeme: 1,5 litra cmaru alebo acidofilného mlieka, 100 g sušených húb, 2-3 zemiaky, 40 g krúpov, trochu sladkej smotany, maslo, soľ, mleté čierne korenie, mletú rascu

Postup: Opláchnuté huby dáme do hrnca, zalejeme ich vodou a necháme variť kým nezmäknú. Keď budú huby hotové, necháme ich ochladiť, potom ich vyberieme a vývar v ktorom sa varili zmiešame so sladkou smotanou a asi s lyžicou múky, čím si pripravíme chutnú hubovú zátrepku.

V polievkovom hrnci roztopíme maslo a opražíme na ňom na kocky nakrájané zemiaky, ktoré osolíme, okoreníme a zalejeme vodou. Pridáme k nim krúpy a varíme. Keď budú mäkké, vlejeme k nim cmar, predvarené huby a necháme ho prevrieť. Pridáme hubovú zátrepku, krátko povaríme, dochutíme soľou či korením a odstavíme.

Zapražená zeleninová polievka s cesnakom

Potrebujeme: 2 menšie mrkvy, petržlen, kúsok zeleru aj kalerábu, 5 strúčikov cesnaku, maslo, hladkú múku, soľ, korenie, sladkú červenú papriku

Postup: Zeleninu očistíme, nakrájame na kolieska a dáme ju variť do primeraného množstva vody. Keď bude zelenina takmer hotová, v inom kastróle roztopíme maslo a najskôr na ňom opražíme nasekaný cesnak, pričom jeden strúčik môžeme nakrájať aj na plátky. Potom prisypeme trochu červenej papriky, asi lyžicu múky a pripravíme zlatistú zápražku. Zalejeme ju vodou, rozhabarkujeme prípadné hrudky a vlejeme ju do polievky. Ak je to potrebné, dochutíme ju a na záver môžeme ešte pretlačiť ešte jeden strúčik cesnaku na zvýraznenie chuti.

Šošovicová polievka s kuracími kúskami

Potrebujeme: 2 šálky hnedej šošovice, 2 kuracie prsia, 1 cibuľu, kus zeleru, 2 zemiaky, 2 mrkvy, kurací vývar, konzervu sterilizovaných paradajok, bobkový list, soľ, mleté čierne korenie, parmezán

Postup: Šošovicu je dobré vopred prebrať a namočiť. Potom ju uvaríme malom množstve vody spolu s bobkovým listom. Zeleninu očistíme a pokrájame na kolieska a kocky, mäso umyjeme a nakrájame na kúsky. Dáme ich do hrnca, zalejeme vývarom a necháme variť, kým všetko nebude mäkké. Uvarenú šošovicu scedíme, sterilizované paradajky pokrájame na kúsky a všetko pridáme do polievky. Necháme prevrieť , dochutíme a podávame s hoblinkami parmezánu.