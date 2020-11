Varíme s Korzárom: Zapekané španielske hovädzie, pražená kapusta, maková bábovka

Inšpirácie na chutný obed či večeru.

17. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Zapekané španielske hovädzie

Potrebujeme: ½ kg mletého hovädzieho mäsa, 5-6 zemiakov, 1 žltú, 1 červenú a 1 zelenú papriku, 2 cibule, 4 paradajky, červené víno, olej, sladkú červenú papriku, soľ, čili papričku,

Postup: Zemiaky si prevaríme do polomäkka v šupke V panvici zohrejeme olej a najskôr na ňom opražíme mleté hovädzie mäso. Orestujeme ho zo všetkých strán a potom k nemu pridáme nadrobno nasekanú cibuľu, na pásiky alebo na malé kocky nakrájané papriky, čili papričku, sladkú mletú papriku a soľ. Chvíľku dusíme vo vlastnej šťave a potom pridáme šupiek zbavené a nakrájané paradajky a všetko zalejeme asi pollitrom červeného vína.

Necháme dusiť a zatiaľ do olejom potretej zapekacej misky dáme očistené a na kolieska nakrájané zemiaky, ktoré jemne. Do hotového mäska pridáme na ošúpané a kúsky nakrájané pomaranče a navrstvíme ho na zemiaky a všetko dáme zapiecť asi na 10 minút do rúry.

Pražená kapusta

Potrebujeme: polovicu hlávky červenej kapusty, olivový olej, soľ, mleté čierne korenie, 2 strúčiky cesnaku, vegetu, anglickú slaninu

Postup: Kapustu nastrúhame na rezance a dáme ju do misky. Posypeme ju soľou, korením aj vegetou a polejeme olej. Rukami ju dobre premiešame. V hrnci alebo vo veľkej panvici najskôr opražíme kúsky slaniny a potom pridáme olej a keď budem rozpálený, opražíme na ňom ochutenú kapustu.

Maková hrnčeková bábovka

Potrebujeme: 1 hrnček (2 dl) celého maku, 3 hrnčeky polohrubej múky, 1,5 hrnčeka práškového cukru, 1 hrnček oleja, 1 hrnček mlieka, 2 vajíčka, 1 prášok do pečiva, štipku soli

Postup: V miske vyšľaháme vajíčka a postupne k nim pridávame štipku soli, cukor, mak, olej, mlieko a múku zmiešanú s práškom do pečiva. Vymiešame hladké cesto, ktoré vylejeme do maslom potretej a múkou vysypanej formy. Dáme upiecť do rúry vyhriatej na 180 stupňov.