Varíme s Korzárom: Bryndzové guľky so šunkou, šošovicový šalát s hubami, rýchly koláč

Inšpirácie na chutné jesenné menu.

5. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Bryndzové guľky s údenou šunkou

Potrebujeme: 250 g bryndze, 100 g detskej krupice, 3 vajíčka, 150 g údenej šunky vcelku, 2 menšie žemle (môžu byť aj staršie), štipku soli, mleté čierne korenie, sladkú smotanu, strúhaný syr, prípadne slaninu a cibuľu

Postup: Žemle nakrájame na kocky, rozložíme ich na plech a dáme do rúry aby sa vysušili. Do misky zatiaľ dáme bryndzu a dobre ju rozmiešame. Potom pridáme vajíčka, krupicu, vysušené žemle, mleté korenie a štipku soli. Pridáme zopár kvapiek smotany a vymiešame cesto. Malo by byť natoľko kompaktné, aby sa z neho dali urobiť guľky. Údenú šunku nakrájame na malé kocky a tie vtlačíme do každej bryndzovej guľky. Všetky ich dáme uvariť do osolenej vody a keď vyplávajú na hladinu sú hotové. Vyberieme ich do misky a môžeme ich podávať teplé poliate roztopenou slaninou a praženou cibuľou, prípadne ich ešte teplé posypeme strúhaným syrom a podávame teplé alebo vychladnuté.

Šošovicový šalát s hubami a kuracími prsiami

Potrebujeme: kuracie prsia, maslo, 2 šálky červenej šošovice, cca 200 g čerstvých húb (môžu byť lesné či šampiňóny), 1 cibuľu, balenie ružičkového kelu, 3 strúčiky cesnaku, olej, soľ, zeleninový alebo hydinový vývar, šipku kajenského korenia, petržlenovú vňať

Postup: V panvici zohrejeme maslo z oboch strán na ňom orestujeme osolené a okorenené kuracie prsia. Keď sú zlatisté a vo vnútri šťavnaté, odložíme ich na teplé miesto a do výpeku pridáme trochu oleja a opražíme na ňom najemno nakrájanú cibuľu. Pridáme k nej pretlačený cesnak a nakrájané huby. Chvíľu ich dusíme vo vlastnej šťave, potom pridáme prepláchnutú a odkvapkanú šošovicu, podlejeme ju vývarom a chvíľku necháme variť.

Zatiaľ si v osolenej vode obvaríme ružičkový kel, ktorý asi po piatich minútach scedíme, prelejeme ľadovou vodou a necháme odkvapkať. Kelové ružičky prekrojíme na štvrtinky, pridáme ich k šošovici s hubami a dobre premiešame, posypeme korením a prípadne aj soľou. Potom šalát rozdelíme na taniere a poukladáme naň nakrájané opečené kuracie prsia a všetko posypeme petržlenovou vňaťou.

Rýchly orechovo-jablkový koláč

Potrebujeme: 2 hrnčeky (cca 200 ml) polohrubej múky, ¾ hrnčeka kryštálového cukru, 1 hrnček mlieka, ½ hrnčeka oleja, 1 balíček škoricového cukru, 1 prášok do pečiva, 3 jablká, 2 vajíčka, hrsť vlašských orechov, niekoľko lieskovcov, hnedý cukor, maslo a múku na plech

Postup: Vymiešame si vajíčka, ku ktorým postupne zašľahávame mlieko, olej, cukor a škoricový cukor. Napokon pridáme múku spolu s práškom do pečiva, nastrúhané jablká a nasekané orechy.

Cesto vylejeme na maslom potretý a múkou vysypaný plech, vrch posypeme jemnou vrstvou hnedého cukru, ktorá tam skvelo skaramelizuje a dáme upiecť do vyhriatej rúry.