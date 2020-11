Varíme s Korzárom: Kelová fašírka, šošovicovo-kuracia polievka, krupicový trhanec

Inšpirácie na chutný obed.

3. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Šošovicovo-kuracia polievka

Potrebujeme: 2 šálky hnedej šošovice, asi liter kuracieho vývaru, 2 kuracie prsia, konzervu sterilizovaných paradajok, 1 cibuľu, 2 mrkvy, kúsok zeleru, bobkový list, soľ, mleté čierne korenie, štipku majoránu, maslo

Postup: Šošovicu preberieme, namočíme a napokon ju dáme variť do malého množstva vody spolu s bobkovým listom.

Mrkvu a zeler očistíme a nakrájame na kocky, kuracie prsia umyjeme, osušíme a tiež nakrájame na kocky.

Do druhého hrnca dáme zohriať maslo a orestujeme na ňom najskôr zeleninu a potom k nej pridáme kuracie mäso.

Osolíme ich, okoreníme, pridáme aj pokrájané sterilizované paradajky a všetko zalejeme vývarom. Keď je šošovica polomäkká, scedíme ju a pridáme k zelenine. Všetko spolu dovaríme, dochutíme a podávame.

Kelová fašírka

Potrebujeme: 600 g kelu, 2 staršie žemle alebo rožky, mlieko, 2 vajíčka, kúsok údenej slaniny, 1 malú cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, strúhanku, olej, soľ, mleté čierne korenie, mletú rascu, štipku muškátového orieška

Postup: Do hrnca dáme variť osolenú vodu. Očistený kel dobre opláchneme pod studenou vodu, prekrojíme na štvrtiny a keď voda začne vrieť, vložíme ich do hrnca. Necháme ho chvíľku povariť aby zmäkol, nemal by sa však rozvariť na blato.

Kel poriadne scedíme, posekáme a dáme do misky. Žemle nakrájame, namočíme do mlieka, potom ich vyžmýkame a pridáme ku kelu. Slaninu nakrájame na malé kocky a orestujeme ju. Potom k nej pridáme nasekanú cibuľu aj cesnak, všetko spolu popražíme a potom bez výpeku pridáme do kelovej zmesi. Doplníme dve vajíčka, soľ aj koreniny a prisypeme toľko strúhanky, aby nám vznikla zmes, z ktorej budeme môcť vytvarovať valec. Ten dáme na vymastený pekáč, obložiť ho ešte môžeme plátkami slaniny a upečieme v rúre.

Krupicový trhanec

Potrebujeme: 200 g detskej krupice, 80 g práškového cukru, 60 g masla, 250 ml mlieka, 2 vajíčka, štipku soli, ovocie a ovocný sirup, maslo

Postup: Krupicu dáme do misky, zalejeme ju mliekom a necháme postáť asi 20 minút. Zatiaľ si oddelíme žĺtky od bielkov. Žĺtky vymiešame s cukrom do peny, z bielkov vyšľaháme tuhý sne. Do krupice zamiešame žĺtkovo-cukrovú zmes, štipku soli a napokon aj vyšľahaný sneh. Cesto vylejeme na maslom potretú panvicu a upečieme z oboch strán hrubú placku, ktorú tesne pred dopečením potrháme vidličkami na kúsky, preložíme na tanier, kde pridáme aj obľúbené ovocie a šťavu či sirup.