Pečieme s Korzárom: Bábovka s gaštanovo-whisky polevou, koláč so šípkovou glazúrou

Sladké dobroty ochutené jesennými plodmi.

30. okt 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Článok pokračuje pod video reklamou

Pohánkový koláč s trnkovo-jogurtovou plnkou

Potrebujeme na cesto: 4 vajcia, 4 PL vody, 100 g tekutého medu, 100 g pohánky, 50 g lieskových orechov, 1 ČL prášku do pečiva

Na plnku: 300 g pyré z trniek (asi 600 g bobúľ), 300 g jogurtu, 60 g cukru, 6 želatínových plátkov

Postup: Rúru predhrejeme na 175 stupňov a zapneme na funkciu s ventilátorom. Okrúhlu formu na tortu (ideálne s odnímateľným kruhom) vyložíme papierom na pečenie. Šľahačom na vysokých otáčkach vymiešame vajíčka, aby vznikla svetložltá hustejšia hmota. Potom pridáme vodu, pokračujeme v miešaní ešte asi 2 minúty a vlejeme med. Pohánku a lieskové orechy rozmixujeme najemno a spolu s práškom do pečiva zľahka primiešame do vajíčkovej zmesi. Hotové cesto vlejeme do pripravenej formy a pečieme asi 30 minút, alebo kým po zapichnutí nevytiahneme čisté špáradlo.

Trnky vhodíme do hrnca, do polovice zalejeme vodou a necháme variť, kým sa takmer všetka tekutina nevyparí. Potom bobuľky precedíme cez jemné sito, kôstky a šupky odhodíme a pyré necháme vychladnúť na izbovú teplotu. Následne do nej vmiešame cukor a jogurt. Plátky želatíny namočíme na 5 minút do studenej vody, potom ich na malom ohni zohrievame, kým sa úplne nerozpustia. Do želatíny vmiešame 2 lyžice jogurtovo-trnkovej zmesi a potom ju celú vylejeme k plnke. Rýchlo premiešame a necháme v chladničke asi 10 minút.

Keď je cesto upečené, prekrojíme ho horizontálne na polovicu, spodný diel vložíme do formy, naň rozotrieme trnkovo-jogurtovú plnku a na vrch položíme hornú polovicu cesta. Necháme stuhnúť v chladničke a pred podávaním vyberieme z formy.

Kávová bábovka s gaštanovo-whisky polevou

Potrebujeme na bábovku: 375 g hladkej múky 1 ČL soli, 1/2 ČL prášku do pečiva, 120 ml silného espressa, 120 ml šľahačkovej smotany, 1 balenie vanilkového cukru, 340 g zmäknutého masla, 530 g hnedého cukru, 5 vajíčok

Na polevu: 150 g kryštálového cukru, 120 ml vody, 120 ml šľahačkovej smotany, 1/2 ČL soli, 2 PL bourbon whisky, 290 g upečených a olúpaných gaštanov,

Postup: Formu na bábovky vymastíme a vysypeme múkou a rúru predhrejeme na 180 stupňov. Múku zmiešame s práškom do pečiva a soľou a dáme bokom. Zmiešame aj smotanu a kávu a taktiež zatiaľ odložíme bokom. Maslo vyšľaháme spolu s cukrami do nadýchanej svetlej konzistencie. K nemu pridávame po jednom vajíčka a po každom utrieme stierkou boky aj dno misky na šľahanie. Keď sú vajíčka zašľahané, vmiešame tretinu múky a po nej polovicu smotanovo-kávovej zmesi. Opäť pridáme tretinu múky, po ktorej bude nasledovať zvyšok smotany s kávou. Nakoniec proces ukončíme posledným dielom múky. Hotové cesto prelejeme do formy a pečieme v rozohriatej rúre asi hodinu a 10 minút.

Kým sa bábovka pečie, pripravíme si polevu. Cukor a vodu dáme variť na stredne veľký plameň a počkáme, kým zmes nenadobudne jantárovú farbu. Vtedy vmiešame smotanu a soľ a pokračujeme vo varení, kým omáčka nebude úplne hladká a bez hrudiek. Potom ju odstavíme. Gaštany nakrájame na menšie kúsky, ktoré spolu s whisky vmiešame do omáčky. Hotovou nakoniec polejeme vrch koláča.

Koláč so šípkovou glazúrou

Potrebujeme na cesto: 200 g hladkej múky, 100 g masla nakrájaného na kocky, 20 g mletých mandlí, 1 ČL prášku do pečiva, 1 vajíčko, 1 až 4 PL studenej vody, bielok z malého vajíčka.

Na plnku: 320 ml plnotučného mlieka, 80 g práškového cukru, 5 vaječných žĺtkov, 25 g kukuričnej múky rozmiešanej v troche vody na pastu

Na glazúru: 200 ml šípkového sirupu, 2 PL kukuričnej múky, 2 PL medu, 100 g šípok (čerstvých alebo mrazených)

Postup: Vo veľkej miske zmiešame múku s mletými mandľami a práškom do pečiva. Pridáme maslo a votrieme ho do suchej zmesi. K nej prilejeme vymiešané vajíčko a po lyžiciach aj studenú vodu - postačí toľko, aby vzniklo spojité cesto. Vypracujeme ho do gule, zabalíme do fólie a necháme odstáť v chladničke asi pol hodiny. Medzitým predhrejeme rúru na 200 stupňov a vymažeme okrúhly vrúbkovaný plech s priemerom 23 centimetrov.

Pri príprave plnky necháme najprv za stáleho miešania zovrieť mlieko, potom ho stiahneme z plameňa a dáme bokom. V miske vymiešame žĺtky s cukrom, postupne pridáme pastu z kukuričnej múky a nakoniec pomaly vylejeme aj teplé mlieko. Zmes vrátime do hrnca a za stáleho miešania privedieme k varu. Počkáme ešte asi minútu, potom sporák vypneme a plnku prelejeme do misky. Po desiatich minútach ju zakryjeme fóliou a dáme do chladničky.

Cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske do kruhu s hrúbkou asi pol centimetra a vložíme do pripravenej formy. Vrch potrieme troškou vymiešaného bielka a dáme piecť na 15 minút dozlatista. Hotové cesto vyberieme z formy a necháme vychladnúť na mriežke.

Polovicu šípkového sirupu privedieme k varu a odstavíme. Kukuričnú múku rozmiešame v druhej polovici sirupu a vlejeme ho k tomu horúcemu. Všetko vrátime na sporák a za stáleho miešania varíme, kým zmes nezhustne. Nakoniec vmiešame med a keď glazúra opäť začne vrieť, odstavíme a necháme vychladnúť.

Na spodok cesta rozotrieme studenú plnku. Z čerstvých šípok odrežeme konce, rozpolíme ich, vyberieme kôstky a poukladáme na plnku reznou stranou dole. Všetko zalejeme glazúrou a až do podávania necháme v chladničke.