Varíme s Korzárom: Plnené zemiakové rezne s hubami, polievka zo šošovice a kapusty

Menu z chutných jesenných ingrediencií.

22. okt 2020 o 0:00 Anna Novotná

Šošovicová polievka s kapustou

Potrebujeme: 100 g hnedej šošovice, 200 g kyslej kapusty, kúsok údeného mäsa alebo údenú klobásu, 20 g sušených húb, 1 kyslú pochúťkovú smotanu, hladkú múku, soľ, mleté čierne korenie, bobkový list, nové korenie

Postup: Šošovicu si musíme deň alebo aspoň pár hodín vopred prebrať, umyť a namočiť do vody. Potom ju dáme do hrnca aj s tou vodou, v ktorej bola namočená a dáme variť. Po chvíli pridáme údeninu, namočené huby, bobkový list, pár guličiek nového korenia aj kyslú kapustu a všetko spolu povaríme. Keď už všetky ingrediencie budú takmer hotové primiešame do kyslej smotany lyžicu múky a zátrepku vmiešame do polievky. Necháme prevrieť a dochutíme korením a soľou.

Plnené zemiakové rezne

Potrebujeme: 700 g zemiakov, 170 g hrubej múky, 1 vajce, olej, 1 hlávku kelu, 200 g čerstvých alebo sušených húb, 1 cibuľu, 2 vajíčka, soľ, mleté čierne korenie, mletú rascu

Postup: Zemiaky dáme variť so šupkou, keď budú mäkké, očistíme ich a postrúhame najemno. Pridáme múku, vajce štipku soli a vypracujeme hladké cesto, ktoré rozdelíme na rovnaké časti, roztlačíme ich rukou a naplníme kelovo-hubovou plnkou.

Tú si pripravíme tak, že si na troche oleja najskôr orestujeme najemno nakrájanú cibuľu, potom k nej pridáme nakrájané huby, soľ, korenie a rascu. Huby chvíľu podusíme vo vlastnej šťave, ak jej je málo, podlejeme ich troškou vody. Kel si očistíme, pokrájame sparíme vriacou vodou a necháme odkvapkať. Potom ho pridáme k hubám a spolu ich podusíme. Na záver pridáme vajcia a keď sa zatiahnú, môžeme plnku rozdeliť na pripravené cesto, ktorým ju zabalíme, vzniknuté guľky rukou jemne zatlačíme, aby sme z nich mali rezne a tie môžeme obaliť v trojobale a vypražiť, prípadne ich len upiecť v rúre alebo v panvici na oleji.

Orechové piškóty

Potrebujeme: 150 g mletých orechov, 150 g masla, 150 g práškového cukru, 130 g hladkej múky, 2 žĺtky, citrónovú kôru, štipku škorice

Postup: V miske zmiešame orechy, práškových cukor aj múku. Pridáme k nim nastrúhané maslo, vaječné žĺtky, trochu kôry a škoricu. Rukami spracujeme cesto, z ktorého potom formujeme guľky vo veľkosti orecha a ukladáme ich na plech. Musia byť od seba dostatočne vzdialené, lebo pri pečení sa trochu rozlejú a zmenia sa piškóty.