Varíme s Korzárom sezónne špeciality: Trnkový gin, sladká šípková polievka

Plody jesene sa dajú nápadito využiť v kuchyni.

1. nov 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Trnkový gin

Potrebujeme na fľašu s objemom 7 dcl: 225 g trniek, 120 g cukru, 410 ml ginu (alebo toľko, aby sme zaplnili pohár)

Alebo na litrovú fľašu: 320 g trniek, 170 g cukru, cca 570 ml ginuPostup: Nazbierané trnky vložíme do fľaše, zasypeme cukrom a zalejeme ginom. Všetko dobre uzavrieme, pretrepeme a odložíme na tmavé a chladné miesto. Denne potom chodíme fľašu pretrepať, a to až dovtedy, kým sa nerozpustí všetok cukor. Gin potom necháme odstáť asi tri mesiace (minimálne mesiac, maximálne rok). Hotový alkohol precedíme cez sito vyložené jemnou látkou (ako mušelín) do čistej fľaše. Konzumovať sa dá hneď, ale ak ešte pár mesiacov postojí, bude lepší.

Francúzska gaštanová polievka

Potrebujeme: 1 cibuľu, 450 g nasekaných gaštanov plus 8 celých, 2 ČL rozmarínu, 2,5 š vody, 1 zeleninový bujón, 1,5 š mlieka, 1 PL masla, soľ, mleté čierne korenie, olivový olej

Postup: Na veľkej panvici zohrejeme olivový olej, na ktorom orestujeme nakrájanú cibuľu so štipkou soli. Pridáme gaštany a po dvoch minútach ich zalejeme vodou. Dochutíme rozmarínom a privedieme k varu. Potom vhodíme bujón a necháme polievku variť 15 minút. Odstavíme, rozmixujeme ponorným mixérom, vlejeme mlieko a dáme variť ešte na päť minút. Nakoniec dochutíme soľou a čiernym korením.

Na panvici roztopíme maslo, vhodíme celé gaštany a so štipkou soli ich opekáme asi 10 minút. Podávame na vrchu polievky.

Sladká šípková polievka

Potrebujeme: 2 š šípkového pyré, 2 š vody, 1/8 až 1/4 š cukru, 1 PL kukuričného škrobu, 1 PL studenej vody, smotanu, jogurt alebo vanilkovú zmrzlinu

Postup: Najprv si urobíme pyré - šípky, tie najväčšie, aké sme našli, rozrežeme na polovicu, vyberieme kôstky aj vlasy a zvyšok dáme do hrnca. Zalejeme vodou tak, aby boli šípky tesne zaliate a varíme, kým sa tekutina nevyparí. Mäkkú dužinu následne najemno rozmixujeme.

Z pyré odoberieme 2 šálky, ktoré zmiešame v hrnci s vodou a cukrom a na miernom plameni zohrievame, kým sa cukor nerozpustí. Škrob a studenú vodu rozmiešame na pastu a pridáme k polievke. Za stáleho miešania pokračujeme vo varení, kým zmes nezhustne na požadovanú konzistenciu, potom ju stiahneme z plameňa. Polievka sa môže podávať teplá, vtedy do nej na záver vmiešame trocha smotany, alebo studená, doplnená o jogurt alebo zmrzlinu.

