Varíme s Korzárom zo zemiakovej kaše: Buchty, vafle aj gnocchi

Využite deň zvyšky prílohu novým spôsobom.

21. okt 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Buchty zo zemiakového cesta

Potrebujeme: 1 š zostatkovej zemiakovej kaše, 1/2 š plus 2 PL horúceho mlieka, 1 PL droždia, 1/4 š teplej vody, 2 PL plus 1/2 š cukru. 2 veľké vajíčka, 1 a 1/2 ČL soli, 1/2 š roztopeného masla, 1 a 1/4 š múky

Postup: V miske alebo v mixéri s hákovým nástavcom vymiešame zemiaky s mliekom a necháme vychladiť na izbovú teplotu. Pridáme droždie, vodu a 2 lyžice cukru, zakryjeme utierkou a necháme postáť asi 10 minút. Následne pridáme vajíčka, pol šálky cukru, soľ a roztopené maslo a dobre premiešame. Teraz príde na rad múka, pridávame ju po pol šálke a medzi dávkami cesto dobre zamiešame - hotové by sa už nemalo lepiť na steny misky. Veľkú čistú misu vymažeme olejom a vložíme do nej cesto, ktoré zvrchu ešte potrieme olejom. Zakryjeme utierkou a necháme kysnúť asi hodinu. Keď cesto zdvojnásobí svoj objem, udrieme do neho párkrát päsťou.

Pekáč s rozmermi asi 23 x 23 alebo 23 x 33 centimetrov vymažeme štedrou vrstvou oleja. Z cesta odoberieme menší kus, z ktorého vyformujeme guľôčku a položíme ju do pripravenej nádoby. Postup opakujeme aj so zvyšným cestom a guľky ukladáme natesno k sebe. Na štvorcový pekáč by mali vyjsť trikrát po tri buchty, na obdĺžnikový trikrát po štyri. Plnú nádobu zakryjeme a opäť necháme kysnúť si hodinu. Buchty potom pečieme nezakryté v rúre rozohriatej na 180 stupňov asi 25 minút, kým vrch nebude zlatistý. Po dopečení ich potrieme maslom.

Zemiakové vafle

Potrebujeme: 2 PL oleja, 1/4 š cmaru, 2 veľké vajíčka, 2 a 1/2 š zbytkov zemiakovej kaše, 3 PL jarnej cibuľky, 1 š strúhaného čedaru, 1/2 š hladkej múky, 1/2 ČL prášku do pečiva, 1/4 ČL jedlej sódy, kyslú smotanu na servírovanie

Postup: Vaflovač potrieme olejom a dáme rozohriať. Vo veľkej miske zmiešame olej, cmar a vajíčka, potom pridáme zemiakovú kašu, cibuľku a syr. V druhej miske skombinujeme suché suroviny, teda múku, prášok do pečiva a jedlú sódu, a postupne ich zamiešame do zemiakovej zmesi. Hotové cesto nadávkujeme do rozohriateho vaflovača, rozotrieme na rovnomernú vrstvu a dobre upečieme.

Poznámka: Konzistencia cesta sa môže líšiť podľa spôsobu prípravy zemiakovej kaše. Ak je príliš suché, pridáme vajíčko, ak je veľmi riedke, zahustíme múkou.

Gnocchi zo zvyškov zemiakovej kaše

Potrebujeme: 1 š zvyšnej zemiakovej kaše, 1 vajíčko, štipku soli, 1 - 2 š hladkej múky

Postup: Najprv si dáme do veľkej misky zemiakovú kašu, vajíčka a soľ. Potom postupne prisypávame múku, kým nedosiahneme správnu konzistenciu - hotové cesto by malo byť mäkké a poddajné, ale nie lepivé. Dávame však pozor, aby sme ho príliš nepremiešali, vznikli nám potom gumové gnocchi.

Cesto rozdelíme na štyri až päť častí, po jednom ich vyberáme na pomúčenú pracovnú dosku, vyváľame do dlhého hrubšieho hada a pokrájame na kúsky široké asi dva centimetre. Hotové gnocchi ukladáme na zľahka pomúčený plech. Nakoniec ich varíme vo vode so štipkou soli, kým nevyplávajú na hladinu. Necháme ich odkvapkať a podávam s obľúbenou omáčkou.

Tip: Chutné sú aj poliate trochou roztopeného masla, osolené, okorenené a ochutené bylinkami, ako rozmarín a bazalka. Na vrch už len stačí posypať syrom.

