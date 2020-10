Varíme s Korzárom bez mäsa: Špagety z tekvice, plnený patizón, cuketové karí

Odľahčite jedálniček sezónnymi zeleninovými dobrotami.

19. okt 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Tekvicové špagety s bylinkami a syrom

Potrebujeme: 1 špagetovú tekvicu (asi 1,5 kg), 1/4 š masla, 3 strúčiky cesnaku, 2 PL bazalkových lístkov, 2 PL petržlenovej vňate, soľ a mleté čierne korenie podľa chuti, 1/2 š parmezánu plus niečo na vrch

Postup: Rúru predhrejeme na 200 stupňov. Bazalku aj vňať nakrájame na menšie kúsky. Tekvicu opatrne prekrojíme na polovicu a odstránime semiačka. Polovičky položíme reznou stranou dole do plytkej nádoby na zapekanie, vlejeme do nej trocha vody tak, aby zakryla dno nádoby a pečieme 35 až 45 minút. Po asi polhodine skontrolujeme, či je tekvica už upečená - ak do dužiny poľahky vnikne nôž, je hotová. Keď trocha ochladne, opatrne zoškrabeme dužinu vidličkou tak, aby nám vznikli špagety.

Vo veľkej panvici roztopíme maslo, pridáme cesnak a orestujeme dozlatista. Plameň potom vypneme a pridáme špagety z tekvice, bazalku, petržlenovú vňať, syr a podľa chuti soľ a mleté čierne korenie. Zľahka všetko zamiešame a podávame posypané zvyšným parmezánom a bylinkami.

Patizón plnený kelom a kukuricou

Potrebujeme: 6 veľkých patizónov, 2 š nahrubo nakrájaného kelu, 1 PL olivového oleja, 1/3 š zeleninového vývaru, 2 š kukurice, 1/2 š nakrájanej bielej cibule, 1 PL najemno nakrájaného cesnaku, 1/2 ČL soli, štipku mletého čierneho korenia, 1 š fety plus niečo navrch, 1/4 š bazalky

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Kelové listy dáme do panvice spolu s olivovým olejom a zeleninovým vývarom a varíme na stredne veľkom ohni, kým sa všetka tekutina nevyparí, čo by malo trvať asi 8 minút. Medzitým si pripravíme patizóny tak, že odrežeme stopky a spodok. Dávame pritom pozor, aby sme odstránili čo najmenej dužiny. Stred so semiačkami vydlabeme.

Plnku si pripravíme zmiešaním kelu, cibule, cesnaku, soli, mletého čierneho korenia a šálky feta syra. Nádobu na zapekanie vymastíme olejom a poukladáme do nej patizóny. Z plnky urobíme guľku, ktorú vložíme dovnútra patizónov a takto pripravené ich pečieme asi 35 až 45 minút. Hotové posypeme bazalkovými lístkami a zvyšnou fetou.

Cuketové karí

Potrebujeme: 1/3 š oleja, 2 stredne veľké cibule, 5 až 6 prelisovaných strúčikov cesnaku, 2,5-centimetrový kúsok zázvoru, 1 ČL celej rasce, 1 stredne veľkú paradajku, 1 ČL soli, 1/2 ČL mletého koriandra, 1/2 ČL mletého čierneho korenia 1/2 ČL mletého čili, 3 veľké zelené cukety, 1 malú zelenú čili papričku, 1/2 ČL kurkumy, 1/4 š lístkov koriandra na vrch

Postup: Cibule nakrájame na tenké plátky, paradajku na kocky, zelenú čili papričku a kolieska. Cuketu umyjeme, olúpeme, vyberieme stred a nakrájame na tenšie polmesiace. Zázvor olúpeme, nakrájame nadrobno a rozdrvíme tĺčikom na mäso. V panvici na oleji orestujeme cibuľu dozlatista. Plameň zmiernime, pridáme cesnak, zázvor a rascu a restujeme ešte asi 30 sekúnd. Na rade je teraz paradajka, soľ, mletý koriander, čierne a čili korenie. Minútku všetko miešame, potom zmes doplníme cuketou spolu so štvrtinou šálky vody. Panvicu zakryjeme a necháme za občasného miešania variť asi sedem minút. Keď sa väčšina vody vyparí, chrbtom varešky rozbijeme cuketu na menšie kúsky. Pridáme zelenú papričku a kurkumu. Zmes ešte chvíľu necháme na vyššej teplote, potom plameň znížime na minimum a pokračujeme vo varení ešte asi 15 až 20 minút. Podľa chuti ešte dosolíme. Keď sa z omáčky vyparila takmer všetka voda a cuketa je dobre uvarená, vypneme plameň a posypeme navrch lístkami koriandra. Podávať môžeme s ryžou alebo chlebom.

Zdroj: bobbiskozykitchen.com, simpleseasonal.com, teafortumeric.com,