Minúta po minúte: Východ ešte nemá povodňové trápenie za sebou

Prestalo pršať, hladiny riek postupne klesajú. Ďalšie zrážky hlásia na štvrtok večer.

15. okt 2020 o 7:30 (aktualizované 15. okt 2020 o 10:17) TASR, Róbert Bejda

Povodne na východnom Slovensku - minúta po minúte Oblasti Spiša, okolia Košíc a Prešova zasiahli v utorok 13. 10. 2020 rozsiahle povodne po výdatných dažďoch. V stredu 14. 10. povodňová situácia kulminovala. Vo štvrtok 15.10. sa začala upokojovať. V stredu sa niektoré rieky a potoky najmä v Košickom kraji vyliali a zaplavili okolité územia. Bolo treba evakuovať desiatky ľudí. Vo štvrtok od polnoci už takmer nepršalo, hladiny riek začali klesať, prípadne dopoludnia ešte stagnujú. Ak máte fotografie, videá a informácie priamo z terénu, podeľte sa o ne a pošlite nám ich na e-mail web@korzar.sk. Ďakujeme.

10.00 - Ďalší pokles niektorých hladín.

Hladiny riek v niektorých miestach, kde je vyhlásený tretí stupeň PA, ďalej klesajú. Hornád v Kysaku má 412 cm a klesá, Torysa v Košických Olšanoch má 458 cm a klesá. Jedine Hornád v Ždani sa drží na úrovni 718 cm a nemení sa.

Druhý stupeň PA je na rieke Hornád v Košiciach (383 cm a klesá), aj v Spišských Vlachoch (346 cm a tiež klesá). Hnilec v Jaklovciach (346 cm, klesá), Hnilec vo Švedlári (306 cm, stagnuje). Rovnako stagnuje aj Bodva v Turni nad Bodvou (279 cm).

9.35 - Päťročné vody.

Podľa SHMÚ bola na ráno v Lenartovciach na Slanej a vo Vlkyni na Rimave päťročná voda.

9.20 - Desaťročná voda v Ždani.

Podľa SHMÚ bola na Hornáde v Ždani 10-ročná voda, kulminovala ráno na výške 722 cm. Aktuálne len mierne klesla a teraz má ustálený stav 719 cm. Platí tam tretí stupeň PA. Mimochodom, v pondelok o 14. hod. mal Hornád v Ždani hladinu vo výške 111 cm, ide teda o nárast o vyše šesť metrov.

(zdroj: SHMU)

9.00 - Pokles hladiny Hornádu v Košiciach.

Hornád v Košiciach klesol natoľko, že tretí stupeň PA bol znížený na druhý. Výška hladiny je aktuálne 395 cm. A ďalej klesá.

8.45 - Očakáva sa dotekanie vody z Ukrajiny.

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakáva SHMÚ v dolnej časti povodia Bodrogu vzostup z dotekania aj z ukrajinskej časti povodí, na ostatných tokoch východného Slovenska ustálenosť až pokles vodných hladín.

8.35 - Vývoj počasia.

Z juhozápadu sa nad naše územie pomaly nasúva ďalšia oblačnosť.

8.35 hod. (zdroj: SHMU)

8.15 - Hladiny riek väčšinou ďalej klesajú.

Hnilec v Jaklovciach má 352 cm a klesá, Hornád v Kysaku 416, klesá, Torysa v Košických Olšanoch 471, klesá. Jedine Hornád v Ždani stagnuje pri výške hladiny 720 c. Ide o miesta s tretím stupňom PA.

8.00 - Vývoj počasia.

Nad väčšinou Slovenska je momentálne polojasno, najmä nad východom.

Celkom optimistický stav. (zdroj: SHMU)

7.40 Podstatné je, že v noci všade ustali zrážky.

Na východe spadlo za posledných šesť hodín maximálne do jedného milimetra zrážok. za posledných 24 hodín to však bolo najviac v Zemplínskych Hámroch (37,6 mm), nasleduje Klenová (35,1), Banské (27,3), Dargov (23,2), Smolník (22,7), Slanská Huta (21,4) a Zboj (21,3), Košice - Podhradová (20,7) .

7.30 - Hladiny niektorých riek v Košickom kraji začali v noci na viacerých miestach klesať. Prípadne stagnujú, no aj tam sa postupne predpokladá mierny pokles.

Najvyššiu hladinu a bez zmeny mal vo štvrtok ráno Hornád v Ždani (720 cm). Bez zmeny výšky hladiny bol ráno Hornád aj v Košiciach (404 cm)

V Kysaku je síce Hornád tiež na treťom stupni povodňovej aktivity (PA), no klesá a ráno mal 420 cm. Klesá aj hladina Torysy v Košických Olšanoch, ktorá má pri treťom stupni PA 485 cm. Postupne klesá aj hladina Hnilca v Jaklovciach (358 cm).

Na ďalších miestach, kde bol v stredu väčšinou tretí stupeň PA, je vo štvrtok ráno už len druhý a hladiny buď už klesajú alebo ešte stagnujú. Hnilec vo Švedlári (308 cm, klesá), Hornád v Spišských Vlachoch (310 cm, klesá), Roňava v Michaľanoch (229 cm, klesá) a Bodva v Turni nad Bodvou (284 cm, stagnuje).

Klesá aj Svinka v Obišovciach (168 cm) a Hornád v Margecanoch (565 cm) a Levočský potok v Markušovciach (132 cm) . Všade platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami.

7.10 - Dážď na v noci takmer na celom Slovensku, hlavne však na východe, ustal. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) však stále na svojej stránke informuje o viacerých výstrahách.

Pre celý východ stále platí výstraha prvého stupňa pred dažďom. Zatiaľ až do polnoci z piatka na sobotu.

V porovnaní so stredou sa zmenili výstrahy pred povodňami. Kým Prešovský kraj je bez akejkoľvek výstrahy, v Košickom je to úplne iné.

Tretí stupeň je vyhlásený pre okresy Rožňava (do odvolania), Košice (do štvrtka 10. hodiny) a Košice okolie - povodie Hornádu (do štvrtka 10. hodiny).

Druhý povodňový stupeň je vyhlásený pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice okolie - povodie Bodvy a Trebišov - povodie Roňavy. Všade do štvrtka 10. hodiny.

Pre okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov - bez Roňavy je vyhlásený prvý povodňový stupe výstrahy. Tiež do štvrtka 10. hodiny.

(zdroj: SHMU)

7.00 - Predpoveď počasia

Meteorológovia na štvrtok predpovedajú oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Postupne miestami dážď, vo vysokých polohách sneženie. Denná teplota 8 až 13 st. Slabý, na severe a východe prevažne juhozápadný vietor do 20 km/h.

6.45 - Počas noci zo stredy na štvrtok došlo k postupnému ustáleniu vodných hladín v povodí rieky Hornád a Hnilec pri vysokom vodnom stave. V povodí rieky Torysa je pozorovaný naďalej vzostup vodných hladín.

Vo viacerých obciach došlo k vybreženiu vodných tokov na území obce. Zaplavené boli miestne komunikácie, priľahlé pozemky, došlo k ohrozeniu resp. zaplaveniu rodinných domov, ohrozeniu zdrojov pitnej vody. Zahltené boli aj odvodňovacie priekopy a rigoly, došlo k následnému vyliatiu na komunikácie alebo do vodného toku na území obce. Vzhľadom na rozsiahlosť územia postihnutého výdatnými zrážkami správca preveruje situáciu v jednotlivých obciach priebežne v rámci kapacitných možností.

Povodňovú situáciu na východe Slovenska sledujeme aj vo štvrtok minútu po minúte.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Aj región východného Slovenska postihli od utorka po výdatných a vytrvalých dažďoch povodne.

Tie zrejme vrcholili v stredu, keď viaceré veľké rieky dosiahli 3. stupne povodňovej aktivity a vyliali sa.

Voda zaliala rozsiahle územia najmä v povodiach Hornádu, Bodvy a Slanej, narobila škody na majetku a vyhnala z domovov ľudí.

Problémy boli najmä na Hornáde a Hnilci. V stredu popoludní na horných tokoch hladiny prechodne klesala, povodňové vlna sa posúvala nižšie po tokoch.

Zlá situácia panovala najmä na Spiši a v okolí Košíc.

Jedna obeť, množstvo evakuovaných

Žiaľ, povodne si vyžiadali aj jednu obeť, 26-ročného muža, ktorého v obci Jezersko v okrese Kežmarok ešte v utorok strhol rozvodnený potok. Jeho telo našli záchranári v stredu.

Pred povodňou v Krompachoch ušli stovky ľudí žijúcich pri rieke Hornád, približne 50 museli evakuovať.

Evakuácie mali aj v Kysaku, Kostoľanoch nad Hornádom, Krásnej nad Hornádom, Jasove a Medzeve.

Povodňovým problémom zrejme ešte nie je koniec. Podľa predpovedí meteorológov má totiž pršať až do piatku, aj keď menej výdatne.

Nasledujúce dni však budú najmä v znamení rátania a odstraňovania obrovských škôd, ktoré voda zanechala.

