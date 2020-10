Varíme s Korzárom tradične: Podplamenníky s bryndzou, lokše s makom, spišské džatky

Dobroty starých mám za pár eur.

12. okt 2020 o 0:00 Anna Novotná

Džatky

Ich názov napovedá, že to bolo jedlo chudobných, ktoré veľa nestálo. Džad je totiž v spišskom nárečí chudák. Dnes sú džatky dobrotou, ktorú si možno pripraviť jednoduchým, ale aj delikátnym spôsobom.

Potrebujeme: 12 stredne veľkých zemiakov, 2 hrnčeky hrubej múky, maslo, cibuľu, slaninu, cukor, soľ, prípadne aj bryndzu či kyslú kapustu

Postup: Zemiaky očistíme, pokrájame na kocky, dáme do hrnca a uvaríme v osolenej vode domäkka. Potom ich zlejeme tak, aby nám približne tretina vody zostala v hrnci. Zemiaky posypeme hrubou múkou a vrátime ich na sporák. Zemiaky necháme zovrieť, ale nemiešame ich. Potom plameň vypneme a zemiaky s múkou popučíme, premiešame a potom zo zmesi odoberáme kúsky a rukami tvoríme guľky, ktoré ukladáme do misky.

Dochutiť ich môžeme buď iba popraženou cibuľkou a slaninou, pridať tiež môžeme bryndzu alebo aj dusenú kyslú kapustu,

Podplamenník

Potrebujeme: 250 g polohrubej múky, polovicu kocky droždia, 1 vajce, 180 ml mlieka, 50 ml oleja, bravčovú masť, soľ, 1 kyslú pochúťkovú smotanu, 1 bryndzu, údenú klobásu, slaninu, cibuľu

Postup: Do malej misky dáme trochu teplej vody so štipkou cukru a droždím. Necháme vzísť kvások. Zatiaľ si dáme do veľkej misy múku, vajce, olej a asi lyžičku soli. Potom vlejeme kvások a prilievame mlieko tak, aby nám vzniklo vláčne cesto. Malo by byť skôr redšie ako tuhé.

Zakryjeme ho utierkou a necháme vykysnúť. Potom cesto roztiahneme na plech potretý bravčovou masťou. Cesto dobre roztlačíme prstami na celý plech a potrieme ho smotanou, na to namrvíme bryndzou a nakrájame klobásu, slaninu a cibuľu, prípadne len to, čo nám chutí.

Upečieme v dobre vyhriatej rúre, ideálne v peci.

Makové lokše

Potrebujeme: 500 g zemiakov, cca 200g hladkej múky, soľ, bravčová masť alebo maslo, mletý mak, práškový cukor, slivkový lekvár

Postup: Zemiaky uvaríme v šupke a po vychladnutí ich olúpeme a nastrúhame alebo prelisujeme. Pridáme múku, soľ a vypracujeme hladké cesto. To pokrájame na kúsky, ktoré na pomúčenej doske rozvaľkáme a postupne pečieme. Keďže už väčšina z nás nemá sporáky, ako bývali u našich starých mám, na pečenie použijeme napríklad suchý, ničím nepotretý plech.

Po upečení lokše pomastíme roztopeným maslom alebo masťou, na to dáme vrstvu lekváru a tú posypeme makom. Zrolujeme alebo poskladáme a posypeme cukrom.