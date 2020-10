Varíme s Korzárom polievky: Gazdovská, kelová, kalerábová so žemľovými guličkami

V jesenných dňoch sa hodí niečo teplé a chutné.

8. okt 2020 o 0:00 Anna Novotná

Kalerábová polievka so žemľovými guľkami

Potrebujeme: 2 väčšie kaleráby, maslo, olej, zeleninový vývar, 1 žĺtok, hladkú múku, soľ, mleté čierne korenie, mletú rascu, 1 dl smotany na varenie. Na žemľové guľky: 2 staršie žemle alebo rožky, 2 vajíčka, trošku mlieka, maslo, soľ, muškátový oriešok

Postup: Kaleráby očistíme a nakrájame na maličké kocky. V hrnci zohrejeme maslo s trochou oleja a kaleráby na ňom opražíme. Keď sa sfarbia dozlatista posypeme mletou rascou aj koreníme a asi lyžicou hladkej múky. Zarestujeme ju a potom ju zalejeme zeleninovým vývarom. Všetko necháme variť, kým kaleráb nezmäkne. Potom smotanu zmiešame so žĺtkom a vlejeme do hotovej polievky, ktorú pred podávaním posypeme nasekanou vňaťou a žemľovými guličkami.

Tie si pripravíme tak, že žemle nakrájame na malé kocky a dáme ich do misky, kde ich polejeme asi 4-5 lyžicami studeného mlieka. Potom k pečivu pridáme roztopené maslo, žĺtky, nastrúhaný muškátový oriešok a soľ. Z bielkov vyšľaháme sneh, ktorý primiešame do žemľovej zmesi, Z nej potom tvarujeme maličké guličky, ktoré dáme na plech vystlaný papierom a dáme ich upiecť do rúry.

Gazdovská polievka

Potrebujeme: kúsok predného hovädzieho mäsa, bravčovú masť, 1 cibuľu, cca 20 jačmenných krúp, 20 g sušených húb, 2 mrkvy, 1 petržlen, kus zeleru, 2 strúčiky cesnaku, hladkú múku, sladkú červenú papriku, mleté čierne korenie, soľ

Postup: Zeleninu očistíme a nakrájame na malé kocky. Huby namočíme do studenej vody. V hrnci roztopíme asi lyžicu masti a najskôr na nej opražíme mrkvu, petržlen a zeler. Potom k nim pridáme krúpy a po chvíli aj vyžmýkané huby. Potom všetko posypeme sladkou paprikou a asi lyžicou múky. Krátko zarestujeme a zalejeme vodou. Do polievky dáme mäso, celú cibuľu, strúčiky cesnaku, soľ aj korenie a varíme, kým všetko nezmäkne. Keď bude mäso uvarené, vidličkou ho natrháme na kúsky, ktoré naservírujeme do tanierov a zalejeme polievkou.

Kelová polievka

Potrebujeme: 1 menší kel, 2 strúčiky cesnaku, 3 párky, maslo, soľ, mleté čierne korenie, údenú papriku, hladkú múku, hovädzí vývar

Postup: Kel umyjeme, nakrájame ho na rezance a dáme ho do sitka, kde ho prelejeme horúcou vodou a necháme odkvapkať. V hrnci alebo na panvici roztopíme maslo a podusíme na ňom odkvapkaný kel. Pridáme k nemu nasekaný cesnak a párky nakrájané na kolieska. Potom kel na chvíľu odstavíme a v polievkovom hrnci z masla, údenej papriky a hladkej múky urobíme zápražku, ktorú zalejeme hovädzím vývarom, osolíme a necháme zovrieť. Do základu na polievku dáme kel aj s párkami, krátko povaríme, aby sa z kelu nestratili všetky živiny a aby celkom nezmäkol a podávame.