Varíme s Korzárom: Salašnícke zemiaky, zapečené kapustné fliačky, šalát z pečenej tekvice

Jesenné inšpirácie do každej kuchyne.

7. okt 2020 o 0:00 Anna Novotná

Salašnícke zemiaky

Potrebujeme: zemiaky, bryndzu, údenú klobásu, slaninu, soľ, mleté čierne korenie, trochu rozmarínu

Postup: Zemiaky umyjeme aj so šupkou, nakrájame ich na osminky a dáme do polomäkka predvariť do mierne osolenej vody

Zatiaľ si nakrájame slaninu na kúsky a klobásu na kolieska. Zemiaky scedíme, necháme trochu odkvapkať a potom ich vysypeme na plech. Na ne poukladáme slaninu aj klobásu, namrvíme bryndzu a prihodíme kúsok rozmarínu. Všetko dáme zapiecť do rúry a až pred podávaním dosolíme a dokoreníme, ak to bude potrebné.

Zapekané kapustné fliačky

Potrebujeme: balenie cestovín (namiesto fliačkov môže byť pokojne aj iný druh), 1 menšiu hlávku kapusty, kúsok anglickej slaniny, 1 cibuľu, soľ, mleté čierne korenie, mletú rascu, 1 dl bieleho vína, sladkú smotanu, maslo

Postup: Cestoviny dáme variť do osolenej vody. Zatiaľ si v panvici opražíme na kúsky nakrájanú slaninu, ku ktorej potom pridáme nadrobno nasekanú cibuľu a napokon aj nakrájanú alebo nastrúhanú kapustu. Podlejeme ju vínom a chvíľu restujeme. Potom posypeme mletou rascou, osolíme, okoreníme a podusíme, kým kapusta nebude polomäkká.

Cestoviny by tiež mali byť al dente, keď ich scedíme a polovicu vysypeme do zapekacej misy. Na cestoviny navrstvíme dusenú kapustu so slaninou, na to dáme druhú vrstvu cestovín, polejeme ich trochou smotany a dáme zapiecť.

Šalát s pečenou tekvicou a paradajkami

Potrebujeme: balenie cherry paradajok, 1 maslovú tekvicu, 1 syr feta, balenie baby špenátu, 2 PL medu, olivový olej, 3 PL tekvicových semienok, soľ, mleté čierne korenie, citrónovú šťavu, nasekanú petržlenovú vňať

Postup: Tekvicu nakrájame, dáme ju na plech, osolíme, okoreníme, pokvapkáme olejom a dáme piecť do rúry vyhriatej na 200 stupňov. Asi po 20 minútach k nej pridáme umyté a osušené paradajky a všetko necháme v rúre ešte asi 7-10 minút.

Potom upečenú zeleninu dáme do misky, pridáme špenát a tekvicové semienka. Z medu, olivového oleja a citrónovej šťavy vymiešame dresing, ktorým polejeme šalát a na záver ho posypeme petržlenovou vňaťou .