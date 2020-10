Varíme s Korzárom: Jesenné rezne, medovo-cesnakové zemiaky, orechové jablká

Sezónne inšpirácie do každej kuchyne.

6. okt 2020 o 0:00 Anna Novotná

Jesenné rezne

Potrebujeme: rezne ľubovoľného mäsa, napríklad bravčové alebo teľacie, 2 červené cibule, 2 cuketu, polovicu tekvice, 1 červenú papriku, 3 strúčiky cesnaku, 2 mrkvy, hladkú múku, soľ, mleté čierne korenie, rozmarín

Postup: Zeleninu očistíme, umyjeme a nakrájame. Cuketu a tekvicu na kocky, mrkvu na hranolčeky, cibuľu a papriku na pásiky a cesnak na plátky. Všetko dáme na plech, osolíme, okoreníme, pridáme kúsky masla, premiešame a necháme postáť.

Mäso osolíme, okoreníme a trochu obalíme v hladkej múke. Opečieme na panvici na horúcom masle a poukladáme na pripravenú zeleninu.

Pridáme rozmarín a dáme zapiecť do rúry.

Medovo-cesnakové zemiaky

Potrebujeme: na 1 kilo menších zemiakov, 1 PL tekutého medu, 2 PL oleja, 3 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, petržlenovú vňať

Postup: Zemiaky dobre umyjeme aj so šupkou, tie najmenšie necháme celé, trochu väčšie prekrojíme na polovice a dáme ich predvariť do jemne osolenej vody do polomääka.

Potom ich scedíme a dáme do misky, kde k nim pridáme med, pretlačený cesnak, olej, soľ aj korenie. Dobre premiešame, vysypeme na plech a dáme dozlatista zapiecť do rúry. Po vybratí ich posypeme nasekanou vňaťou a máme chutnú prílohu, alebo aj samotnú večeru.

Orechové jablká

Potrebujeme: väčšie jablká, vlašské orechy, hrozienka, med, škoricu, citrónovú šťavu, maslo, trstinový cukor

Postup: Orechy nasekáme nožom a dáme do misky. Pridáme hrozienka, ktoré predtým môžeme namočiť do alkoholu alebo ovocnej šťavy, med, škoricu, citrónovú šťavu, trochu roztopeného masla a cukor podľa potreby. Vymiešame primerane hustú zmes. Jablká prekrojíme tak, aby nám spodná časť tvorila „nádobu“ a vrchná časť so stopkou „pokrievku“. Opatrne ich vydlabeme, aby sme neprezradili dno, naplníme ich orechovou zmesou a priklopíme vršok. Poukladáme ich na plech, ktorý predtým potrieme maslom a dáme asi na 10-15 minút zapiecť do dobre vyhriatej rúry.