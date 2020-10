Varíme s Korzárom: Cuketová kulajda, tekvicová bábovka, šalát s pečenou mrkvou

Jesenné menu na obed či večeru.

5. okt 2020 o 0:00 Anna Novotná

Cuketová kulajda

Potrebujeme: 1 cuketu, hrsť sušených alebo v octe nakladaných húb, 1 bobkový list, pár guličiek nového korenia, rascu, soľ, mleté čierne korenie, 1 cibuľu, 3 väčšie zemiaky, smotanu na varenie, maslo, kôpor

Postup: Zemiaky očistíme a nakrájame na kocky a dáme variť do mierne osolenej vody s bobkovým listom a novým korením. Sušené huby namočíme do studenej vody.

Ak máme mladú cuketu, nemusíme ju šúpať, len ju umyjeme, zbavíme koncov a nakrájame na kocky.

V druhom hrnci roztopíme asi lyžicu masla a osmažíme na ňom nakrájanú cibuľu. Potom k nej pridáme cuketu, posypeme ju mletou rascou a restujeme asi 10 minút. Keď sú zemiaky mäkké, vodu, v ktorej sa varili precedíme do hrnca k cukete, zemiaky si ešte chvíľu necháme bokom.

Varíme, kým cuketa nezmäkne, potom polievku rozmixujeme tyčovým mixérom, dáme do nej huby a necháme variť. Do polievky napokon vrátime zemiaky, prilejeme smotanu a necháme prevrieť. Dochutíme soľou aj korením a posypeme kôprom.

Tekvicová bábovka

Potrebujeme: 160 g ošúpanej a semienok zbavenej tekvice, 220 g polohrubej múky, 1 ČL sódy bikarbóny, 100 g kryštálového (alebo trstinového cukru), 30 ml oleja, 2 vajíčka, 1 kyslú smotanu, 1 ČL mletej škorice, štipku soli

Postup: Tekvicu dáme do hrnca, prilejeme trochu vody a rozvaríme ju domäkka. Ak nám nevyvrela všetka voda, scedíme ju a tekvicu rozmixujeme na pyré, ktoré necháme vychladiť.

Vajíčka s cukrom vymiešame do peny, potom pridáme olej, smotanu a vychladnuté pyré. Prisypeme múku zmiešanú so sódou, škoricou a štipkou soli.

Hladké cesto vylejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy a upečieme. Hotovú bábovku môžeme posypať práškovým cukrom alebo poliať čokoládou či inou chutnou polevou.

Šalát s pečenou mrkvou

Potrebujeme: balenie šalátových listov, napríklad rukola či poľníček, 5 ks mrkvy, 1 pomaranč, 1 malý grapefruit, balenie syra feta, soľ, med, štipku škorice aj zázvoru, olivový olej

Postup: Mrkvu očistíme, umyjeme a dobre osušíme. Potom ju nakrájame na hranolky a dáme ich do misky. Pokvapkáme ich olejom aj trochou medu, posypeme škoricou, zázvorom, soľou a prípadne aj čili korením. Vysypeme ju na plech s papierom na pečenie. Pomaranč umyjeme, osušíme a nakájame na kolieska, ktoré rozložíme na mrkvu. Plech dáme do rúry vyhriatej na 200 stupňov asi na 20 minút. Zatiaľ si do misky dáme opláchnutý a osušený šalát, pridáme na kúsky nakrájaný malý grapefruit a namrvíme syr. Keď bude mrkva upečená, pridáme ju do misky, upečený pomaranč tiež nakrájame a pridáme do šalátu a všetko zľahka ale dôkladne premiešame.