Varíme s Korzárom: Hlivová polievka, staročeské kurča, jablkovo-hruškový koláč

Inšpirácie nielen na nedeľný obed.

4. okt 2020 o 0:00 Anna Novotná

Rýchla hlivová polievka

Potrebujeme: 200 g hlivy ustricovej, 1 väčšiu cibuľu, 3 strúčiky cesnaku, 1 PL masla, 2 PL mletých ovsených vločiek, údenú papriku, mletú rascu, soľ, mleté čierne korenie, trochu majoránky

Postup: V hrnci roztopíme maslo a orestujeme na ňom najemno nakrájanú cibuľu. Keď zosklovatie, pridáme k nej nasekaný cesnak a napokon na väčšie kúsky nakrájanú hlivu.

Chvíľku ju podusíme, potom ju posypeme aspoň lyžicou údenej papriky, premiešame a zalejeme asi litrom vody. Polievku osolíme, okoreníne a necháme variť asi 10 minút. Pridáme vločky a za priebežného miešania varíme ešte asi 10 minút. Napokon polievku podľa potreby dochutíme soľou, korením a majoránkou.

Staročeské kurča

Potrebujeme: 1 celé kurča, 3 kyslé jablká, 3 strúčiky cesnaku, 2 cibule, kúsok slaniny, soľ, mleté čierne korenie, rascu, maslo

Postup: Umyté kurča naporciujeme, ak nemáme kurča, môžeme takto pripraviť aj samotné kuracie stehná. Mäso dáme do pekáča, osolíme ho, okoreníme, posypeme rascou, pridáme pretlačený cesnak a rukami dobre premasírujeme, aby bolo korenené zo všetkých strán. Potom jednotlivé kúsky rozložíme v pekáči a pridáme k nim kúsky slaniny, umyté a na mesiačiky nakrájané jablká bez jaderníkov a plátky cibule.

Podlejeme vodou, na mäso dáme plátky masla a dáme piecť do vyhriatej rúry. Počas pečenia mäso prelievame výpekom a necháme ho upiecť dozlatista. Keď je hotové, vyberieme plech z rúry, vidličkou roztlačíme cibuľu a jablká, čím vznikne chutná príloha.

Hrnčekový jablkovo-hruškový koláč

Potrebujeme: 2 hrnčeky polohrubej múky, 1 hrnček nahrubo nastrúhaných jabĺk, 1 hrnček hrušiek nakrájaných na malé kocky, ¾ hrnčeka kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, ½ hrnčeka mlieka, 3 vajíčka, 1 prášok do pečiva, ½ hrnčeka oleja, trochu nasekaných orechov, hrozienka, škoricu

Postup: Do misky dáme vajíčka, ktoré najskôr zmiešame s cukrom, pridáme mlieko, jablká, hrušky, hrozienka, orechy, mlieko a napokon aj olej. Dobre premiešame a potom pridáme múku zmiešanú s práškom do pečiva a trochou škorice. Hladké cesto vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech a dáme upiecť do vyhriatej rúry.