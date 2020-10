Varíme s Korzárom paštéty: Šunková pena, bravčová, falošná kačacia s brandy

Domáce chutia inak, než tie z obchodu.

3. okt 2020 o 0:00 Anna Novotná

Falošná kačacia paštéta so sušenými slivkami

(podľa Zuzany Sabolovej)

Potrebujeme: 500 g kuracích pečienok, 50 g sušených sliviek, 1 dl brandy alebo koňaku, 3 šalotky, 1 dl smotany na varenie, 100 g masla, kačaciu masť, čerstvý tymian, mleté čierne korenie, soľ

Postup: Sušené slivky nakrájame a zalejeme brandy minimálne na hodinu. Pečienky si vyčistíme a odblaníme.

Na kačacej masti osmažíme najemno nakrájanú šalotku, potom k nej pridáme pečienky a zarestujeme ich. Pozor, pečienky by nemali byť suché.

Okoreníme (stále nesolíme) a pridáme tymián. Chvíľku ich podusíme a zalejeme smotanou. Privedieme k varu a potom pridáme maslo. Slivky zlejeme a zliaty alkohol pridáme k pečienkam.

Následne ich rozmixujeme do hladka. Vmiešame kúsky sliviek a dochutíme soľou.

Skladujeme vo fľašiach, prípadne miskách tak, že paštétu zalejeme roztopeným maslom zmiešaným s kačacou masťou.

Rýchla šunková pena

Potrebujeme: 400-gramový kúsok kvalitnej šunky s vysokým obsahom mäsa, 250 ml šľahačkovej smotany, 2 trojuholníky taveného syra, malú lyžičku plnotučnej horčice, soľ, mleté biele korenie, štipku muškátového orieška

Postup: Šunku nakrájame na kocky, pridáme šľahačkovú smotanu aj syr a spolu ich dobre najemno rozmixujeme. Pridáme horčicu, korenie, premiešame a ak je to potrebné, dosolíme. Soliť vopred nie je dobrý nápad, pretože všetky ingrediencie soľ obsahujú a mohli by sme penu presoliť.

Bravčová paštéta s kúskami mäsa

Potrebujeme: 1 kg bravčového pliecka, soľ, mleté čierne korenie, mletú rascu, 1 cibuľu, 200 g bravčovej masti, 1 strúčik cesnaku, 2 dl bieleho vína, vetvičky čerstvého rozmarínu a tymianu,

Postup: V hrnci rozpustíme polovicu masti a keď bude horúca, orestujeme na nej na malé kocky nakrájané mäso. Keď sa zatiahne, pridáme cibuľu a všetko osolíme, okoreníme, posypeme rascou a pretlačíme strúčik cesnaku. Kto má rád pikantné, v tejto fáze môže pridať aj najemno nasekanú čili papričku.

Chvíľku podusíme vo vlastnej šťave, potom pridáme rozmarín aj tymian a prilejeme víno.

Na nižšej teplote necháme mäso dusiť asi 10 minút. Potom ho premiestnime do nádoby, ktorá môže ísť do rúry, pridáme zvyšok masti, premiešame a dáme do rúry asi na 2-3 hodiny pri teplote 150 stupňov, prípadne tak dlho, kým sa mäso nebude celkom rozpadávať.

Necháme trochu ochladnúť, potom všetko dobre premiešame a naplníme do sklenených pohárov.