Varíme s Korzárom: Hokkaido perník, tekvicová nátierka, karamelizované jadierka

Oranžové plody sú typickou jesennou pochúťkou.

30. sep 2020 o 0:00 Anna Novotná

Tekvicová nátierka

Potrebujeme: ½ maslovej alebo Hokkaido tekvice, 2 ČL sušeného tymianu, štipku soli, 1 jemný tvaroh

Postup: Umytú a vydlabanú tekvicu nakrájame na kocky, ktoré dáme do hrnca, zalejeme vodou a uvaríme. Potom tekvicu rozmixujeme, následne pridáme ostatné suroviny a vymiešame kompaktnú zmes. V prípade potreby ešte dochutíme, necháme vychladiť a môžeme natierať chlebíky a pečivo.

Hokkaido perník

Potrebujeme: 250 g polohrubej múky, 150 g hnedého cukru, 100 ml mlieka, 100 ml oleja, 2 vajíčka, 1 kypriaci prášok do perníka, 250 g tekvice bez semienok, štipku soli, trochu škorice a sušeného zázvoru, nasekané orechy, strúhanka

Postup: Umytú tekvicu nakrájame na väčšie kocky aj so šupkou a dáme upiecť do vyhriatej rúry. Keď bude mäkká v miske ju rozmixujeme na pyré, ku ktorému potom pridáme vajíčka, mlieko a olej. Prisypeme cukor a dobre miešame, aby sa rozpustil. Následne pridáme múku zmiešanú s práškom, ostatnými koreninami a štipkou soli. Ako posledné pridáme nasekané orechy a cesto vylejeme na pomastený a strúhankou vysypaný plech. Koláč dáme upiecť do rúry vyhriatej na 180 stupňov.

Po vychladnutí ho môžeme len posypať práškovým cukrom, prípadne ho potrieť džemom a roztopenou čokoládou alebo bielkovou polevou.

Karamelizované korenené jadierka

Potrebujeme: tekvicové jadierka, 1 PL rastlinného oleja, 2 PL kryštálového cukru, soľ, zázvor čili

Postup: Jadierka vyberieme z tekvice, očistíme od vlákien, ktoré sú na nich a dáme ich do misky. Zalejeme vodou a dobre umyjeme, aby sme ich očistili. Potom ich ešte prepláchneme, napríklad v sitku a dáme na rozprestretú utierku osušiť.

Ak chceme len obyčajné pražené semienka, dáme ich do misky, polejeme olejom, posolíme, rozložíme na plech s papierom na pečenie a dáme do rúry vyhriatej na 170 stupňov.

Aj príprava karamelizovaných ochutených semienok je pomerne jednoduchá.

Umyté a osušené jadierka dáme na panvicu a zahrievame ich na strednom plameni. Ak už bude panvica rozpálená, pridáme lyžicu oleja, 2 PL cukru aj štipku soli a za stáleho miešania čakáme, kým sa cukor premení na karamel a obalí všetky jadierka. Keď sa tak stane, posypeme ich buď sušeným zázvorom, ešte trochou soli alebo takým množstvom čili, aké máme radi. Necháme vychladnúť a maškrtíme.