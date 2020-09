Varíme s Korzárom: Boršč bez mäsa, brokolicovo-syrový krém, zeleninová cesnačka

Ochutnajte lahodné polievky, ktoré zahrejú v daždivých dňoch.

29. sep 2020 o 0:00 Anna Novotná

Rýchly zeleninový boršč

Príprava boršču podľa originálneho receptu je pomerne zdĺhavá. Je totiž potrebné zvlášť uvariť mäso, zvlášť restovať zeleninu, zvlášť pripraviť cviklu. Ak sa vám nechce dlho stáť pri sporáku a máte radi zeleninové polievky, takýto falošný boršč bude hotový omnoho skôr. A navyše je to polievka bohatá na množstvo vitamínov.

Potrebujeme: 3 stredne veľké cvikly, 1 väčšiu mrkvu, 1 petržlen, 1 pór, 1 cibuľu, 2 bobkové listy, zopár guľôčok nového korenia, soľ, trošku octu, mleté čierne korenie, maslo, zeleninový vývar

Postup: V hrnci roztopíme maslo a najskôr na ňom orestujeme nadrobno nasekanú cibuľu, potom k nej pridáme na kolieska nakrájanú mrkvu aj petržlen a všetko dobre orestujeme. Následne pridáme dve očistené a na kocky pokrájané cvikly a jednu tam vhodíme celú, kolieska póru, bobkové listy, nové korenie, mleté korenie a soľ. Zalejeme vývarom a necháme variť, kým všetka zelenina nezmäkne. Cviklu, ktorá sa varila celá potom vyberieme, aj s trochou vývaru ju rozmixujeme a vlejeme späť do polievky. Dochutíme niekoľkými kvapkami vody a podľa potreby aj soľou či korením a podávať môžeme s kyslou smotanou.

Brokolicovo-syrový krém

Potrebujeme: 1 brokolicu, 3 mrkvy, 2 PL masla, 1 cibuľu, 3 strúčiky cesnaku, lyžicu hladkej múky, 250 ml sladkej smotany, 250 ml mlieka, cca liter kuracieho vývaru, hrnček nastrúhaného syra, soľ, mleté čierne korenie

Postup: V hrnci zohrejeme maslo a najskôr na ňom orestujeme najemno nakrájanú cibuľu a potom k nej pridáme pretlačený cesnak. Keď dostanú zlatistú farbu, posypeme ich hladkou múkou, zarestujeme ju a potom ju zalejeme smotanou a mliekom. Dobre premiešame metličkou. Prilejeme vývar a do polievky dáme brokolicu rozobratú a nakrájanú na celkom maličké kúsky a na maličké kocky nakrájané mrkvy. Všetko necháme variť, kým zelenina nezmäkne a polievka sa primerane nezredukuje do krémovej konzistencie. Na záver vmiešame do polievky nastrúhaný syr, ideálne čedar a až teraz podľa chuti polievku dosolíme, dokoreníme a prípadne pridáme štipku čili.

Zeleninová cesnačka

Potrebujeme: 1 hlávku cesnaku, 3 zemiaky, 1 cibuľu, kus zeleru, 2 mrkvy, zeleninový vývar, kúsok slaniny, soľ, mleté čierne korenie, sladkú červenú papriku, olej, 2 vajíčka, majoránku, strúhaný syr – napríklad nivu

Postup: Zemiaky a zeler očistíme a nahrubo nastrúhame. Zemiaky očistíme a nakrájame na malé kocky.

V hrnci na troške oleja orestujeme na malé kúsky nakrájanú cibuľu. Potom k nej pridáme nasekanú cibuľu a polovicu najemno nakrájaného cesnaku. Orestujeme a potom pridáme nastrúhanú zeleninu a nakrájané zemiaky. Všetko chvíľu dusíme, potom posypeme trochou papriky, zeleninu zalejeme vývarom a dáme variť. Keď bude vrieť asi 10 minút, pretlačíme do polievky zvyšok cesnaku, všetko osolíme, okoreníme a na záver vmiešame rozšľahané vajíčka. Podávame s postrúhaným syrom.