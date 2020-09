Varíme s Korzárom: Hovädzie so šípkovou omáčkou, šípkový sirup aj džem s jablkami

Doneste si z prechádzky košík plný červených bobúľ.

26. sep 2020 o 0:00 Anna Novotná

Šípkovo-jablkový džem

Potrebujeme: kilo šípok, liter vody, kilo kryštálového cukru, 300 g jabĺk, 5 g kyseliny citrónovej, 1 pomaranč, štipku mletého zázvoru

Postup: Jablká očistíme, zbavíme jadier a nakrájame. Dáme do hrnca, podlejeme trochou vody a rozvaríme tak, aby sme ich potom mohli rozmixovať na pyré.

Šípky rozpolíme, zalejeme vodou a dáme variť na mierny plameň. Asi po 15 minútach zmes prepasírujeme cez plátno, pridáme jablkové pyré, čistú pomarančovú kôru a šťavu, štipku zázvoru a kyselinu citrónovú. Všetko spolu premiešame a varíme približne 10 minút. Nakoniec pridáme cukor a varíme do zhustnutia. Naplníme do fliaš, uzatvoríme a sterilizujeme najmenej 20 minút pri teplote 180 stupňov.

Hovädzie so šípkovou omáčkou

Potrebujeme: asi kilo hovädzieho zadného, 2 mrkvy, kus zeleru, 1 petržlen, 1 cibuľu, 2 dl červeného vína, 2 PL šípkového džemu, olej, bobkový list, zopár guľôčok nového korenia a jalovca, mletú červenú papriku, soľ, mleté čierne korenie, citrón

Postup: Celý kus mäsa umyjeme, osušíme, zo všetkých strán osolíme aj okoreníme. V hrnci zohrejeme trochu oleja a hovädzie na ňom sprudka opečieme. Potom ho vyberieme a odložíme do tepla.

Ak je to potrebné, do výpeku pridáme trochu oleja a keď sa rozpáli, vsypeme do hrnca nakrájanú cibuľu a chvíľku ju orestujeme. Potom k nej pridáme na kocky nakrájanú zeleninu a za stáleho miešania ju opečieme. Pritom ju môžeme trošičku podliať vodou, ale stačí len občas priliať asi pol deci. Keď je zelenina pekne opečená, podlejeme ju vínom a necháme chvíľu povariť.

Potom pridáme šípkový lekvár a napokon prilejeme asi liter vody a do hrnca vrátime mäso. Dáme k nemu, soľ, korenie, bobkový list, jalovec aj nové korenie a necháme zakryté dusiť, kým mäso nebude krásne mäkké a vláčne a omáčka zredukovaná.

Hotové mäso vyberieme a nakrájame na plátky, omáčku rozmixujeme a chute doladíme soľou, korením a citrónovou šťavou.

Šípkový sirup s mätou

Potrebujeme: kilo poriadne zrelých šípok, 2 l vody, 1,5 kg kryštálového cukru, citrónovú šťavu a zopár lístkov mäty

Postup: Zrelé šípky prekrojíme, zalejeme vodou pridáme lístky mäty a dáme variť na celkom malý plameň.

Varíme približne 10 minút a potom zmes precedíme najskôr cez husté sitko a potom ešte cez plátno či utierku. Všetko vyžmýkame a čistú šťavu dáme variť. Pridáme k nej cukor a necháme variť, kým sa nerozpustí. Sirup dochutíme trochou citrónovej šťavy, nalejeme ho do fliaš a dobre ich uzatvoríme.